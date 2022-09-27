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Борьба с советскими памятниками: перезахоронение останков может быть отложено

Эгели Раудмяэ
Борьба с советскими памятниками: перезахоронение останков может быть отложено
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Воинская могила и советский памятник напротив здания школы в Эльва.
Воинская могила и советский памятник напротив здания школы в Эльва. Фото: Sille Annuk

Летом правительство решило, что советские памятники должны быть убраны из общественного пространства. Однако, по словам руководителей самоуправлений Тартумаа, это не так просто, как кажется на первый взгляд. Например, в волости Эльва получили разрешение от Минобороны Эстонии, однако перезахоронение останков из воинской могилы состоится не раньше нового года.

Волость Эльва

Волостной старейшина Эльвы Прийт Вярв сказал, что у них не так много советских памятников и воинских захоронений: есть шесть воинских захоронений в общественных местах с расположенными там советскими памятниками. Один из них расположен на кладбище Пухья.

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