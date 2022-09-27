Борьба с советскими памятниками: перезахоронение останков может быть отложено

Летом правительство решило, что советские памятники должны быть убраны из общественного пространства. Однако, по словам руководителей самоуправлений Тартумаа, это не так просто, как кажется на первый взгляд. Например, в волости Эльва получили разрешение от Минобороны Эстонии, однако перезахоронение останков из воинской могилы состоится не раньше нового года.