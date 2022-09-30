Театральная рецензия ⟩ Женщина в поисках подходящего диагноза

Между зрительским отношением к сценическому образу и к артисту, воплотившему этот образ, всегда есть определенная дистанция. Когда речь идет об отрицательных персонажах, дистанция особенно велика. «Как здорово актер Q сыграл этого негодяя Y, – восклицает зритель, – и каким омерзительным вышел у него этот самый Y!». Восхищение отдано актеру, презрение и ненависть – персонажу. Смуул задумывал образ Вдовы таким, чтобы ничего, кроме возмущения и презрения он не вызывал. В постановке Линнатеатра все гораздо сложнее. Мы, конечно, проникнуться настоящей симпатией к Вдове не можем – ни Реэманн, ни Аадли этого не требуют от нас. Но мы можем понять ее драму. Драму человека, лучшие дни которого давно минули, наступило одиночество; живых людей вокруг не осталось, одни только призрачные образы, всплывающие из прошлого или из воображения. Да еще врачи, от которых невозможно добиться того, чтобы они сказали: «Да, мадам, вы действительно больны, сейчас мы выдадим вам полдюжины диагнозов». Оказали бы уважение.

Световое решение постановки – время от времени сцена погружается во мрак, и тогда появляются воображаемые военные и звучит марш – подчеркивает сумеречность того мира, который устроила вокруг себя Вдова. А точно рассчитанная эмоциональная партитура спектакля позволят увидеть в героине не только взбалмошность, самовлюбленность и назойливость, но и страдание. И – сострадать ей. Не так уж часто: блестяще ведущая развитие образа Анне Реэманн нам этого не позволит, чуть мы начнем переходить на сторону ее героини, актриса найдет, как окатить нас холодной водой из ушата. Но в образе Вдовы есть и немного – совсем немного – лирического начала. Оно заявляет о себе в воспоминаниях о покойном муже: «вдруг душа у меня расцветает, и такое во мне беспокойство, такие во мне страсти, такое во мне странное томление, будто я опять молодая девушка и мне хочется не то селедочки, не то пирожного! А сон все не идет, и полковник почему-то вспоминается. Полковник… Сколько у него было такта по отношению ко мне».