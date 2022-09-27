Поскольку строящийся в Финляндии терминал для сжиженного природного газа (СПГ) предстоящей зимой предположительно позволит едва покрыть потребность в газе только финских потребителей, то по оценке Эстонского газового союза, Эстонии следует взять в кратковременную аренду собственный плавучий терминал, который наряду с Эстонией также обслуживал бы Латвию.
Газовый союз: Эстонии нужен собственный плавучий терминал
«План ответственного за надежность снабжения Elering сотрудничать с Финляндией зашел в тупик – строительство причала в Палдиском порту закончится через месяц, а у нас по-прежнему нет информации о том, будут ли к новому причалу прибывать судно и газ», – сказал глава Газового союза Хейко Хейтур.
По его словам, финский терминал предстоящей зимой, скорее всего, позволит покрыть только потребности Финляндии и не решит проблемы потребителей в Эстонии. «В противоположность обещанному весной, похоже, что у Эстонии больше нет никакого права голоса в этом совместном проекте и по другую сторону залива говорят только о надежности снабжения Финляндии. Эстонии на эту зиму нужно собственное рабочее решение», – подчеркнул Хейтур.
«В ситуации, где ответственное лицо пожимает плечами и показывает на других, весь газовый рынок ждет от правительства быстрых и защищающих интересы Эстонии решений – правительство должно позаботиться о том, чтобы арендованный финским оператором плавучий терминал хотя бы этой зимой посещал и Эстонию, или на короткий срок арендовать для Эстонии отдельный плавучий терминал», – сказал он.
По сообщению союза, в Эстонии около 100 000 домохозяйств используют природный газ, а согласно новому исследованию Swedbank дальнейшая работа половины промышленных предприятий Эстонии зависит от наличия природного газа. Зависимость от газа выше всего в пищевой и тяжелой промышленности, а ниже всего в деревообрабатывающей. В секторе пищевой промышленности от поставок природного газа зависит работа 75 процентов участвовавших в исследовании предприятий.