Газовый союз: Эстонии нужен собственный плавучий терминал

«План ответственного за надежность снабжения Elering сотрудничать с Финляндией зашел в тупик – строительство причала в Палдиском порту закончится через месяц, а у нас по-прежнему нет информации о том, будут ли к новому причалу прибывать судно и газ», – сказал глава Газового союза Хейко Хейтур.

По его словам, финский терминал предстоящей зимой, скорее всего, позволит покрыть только потребности Финляндии и не решит проблемы потребителей в Эстонии. «В противоположность обещанному весной, похоже, что у Эстонии больше нет никакого права голоса в этом совместном проекте и по другую сторону залива говорят только о надежности снабжения Финляндии. Эстонии на эту зиму нужно собственное рабочее решение», – подчеркнул Хейтур.

«В ситуации, где ответственное лицо пожимает плечами и показывает на других, весь газовый рынок ждет от правительства быстрых и защищающих интересы Эстонии решений – правительство должно позаботиться о том, чтобы арендованный финским оператором плавучий терминал хотя бы этой зимой посещал и Эстонию, или на короткий срок арендовать для Эстонии отдельный плавучий терминал», – сказал он.