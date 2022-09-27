Расследование завершено. Смерть ребенка была вызвана трагическим стечением обстоятельств

Трагическая авария произошла в конце июня в Тарту, в районе Ихасте: 13-летний мальчик без шлема ночью на большой скорости упал с электросамоката, сильно ударившись головой, поднялся и продолжил путь домой. Дома у него началась рвота, он жаловался на головную боль, но скорую помощь не вызвали.