Трагическая авария произошла в конце июня в Тарту, в районе Ихасте: 13-летний мальчик без шлема ночью на большой скорости упал с электросамоката, сильно ударившись головой, поднялся и продолжил путь домой. Дома у него началась рвота, он жаловался на головную боль, но скорую помощь не вызвали.
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Расследование завершено. Смерть ребенка была вызвана трагическим стечением обстоятельств
Расследование завершено. Смерть ребенка была вызвана трагическим стечением обстоятельств
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