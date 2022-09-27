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Расследование завершено. Смерть ребенка была вызвана трагическим стечением обстоятельств

Вейки Ояперв
, журналист
Расследование завершено. Смерть ребенка была вызвана трагическим стечением обстоятельств
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Самокат. Изображение носит иллюстративный характер.
Самокат. Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Margus Ansu

Трагическая авария произошла в конце июня в Тарту, в районе Ихасте: 13-летний мальчик без шлема ночью на большой скорости упал с электросамоката, сильно ударившись головой, поднялся и продолжил путь домой. Дома у него началась рвота, он жаловался на головную боль, но скорую помощь не вызвали.

На следующее утро, 24 июня, в центр экстренной помощи поступило сообщение, что мальчик не дышит. Реанимационные мероприятия друзей мальчика и скорой помощи, к сожалению, не принесли результатов. Экспертиза, проведенная в рамках уголовного производства, установила, что смерть наступила в результате тяжелой черепно-мозговой травмы.

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