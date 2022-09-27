ГАЛЕРЕЯ ⟩ При столкновении поезда и микроавтобуса пострадали три пограничника

В 11.29 в Центр тревоги поступило сообщение об аварии на железнодорожном переезде Вески в деревне Колодавитса в волости Сетомаа, где столкнулись пассажирский состав Elron и микроавтобус.

По данным Lõuna-Eesti Postimees, речь идет о микроавтобусе службы быстрого реагирования Департамента полиции и погранохраны (PPA). В момент ДТП в машине находились трое пограничников.

Пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра Марек Кийк сказал, что в микроавтобусе находились три человека. «Водителя и одного из пассажиров в тяжелом состоянии доставили в Клиникум Тартуского университета. Второму пассажиру на месте оказали первую помощь», – сказал он.

Кийк отметил, что спасателям пришлось немало потрудиться, чтобы вытащить из микроавтобуса двух тяжелораненых мужчин. Он добавил, что водителя удалось извлечь из поврежденного микроавтобуса в 11.47, а пассажира – в 12.36.

Кийк уточнил, что в момент аварии в поезде находились машинист и два пассажира. «Они не пострадали. Сам поезд стоит на рельсах и может продолжить движение. В настоящее время занимаются удалением микроавтобуса с путей», — сказал он.