Первая половина года привела к быстрому росту потребительских расходов даже без учета инфляции: потребление туристических услуг достигло докоронавирусного уровня, много денег было потрачено и в местах общественного питания, сообщила статистика SEB банка. Рост цен и увеличение стоимости коммунальных услуг приведут к замедлению потребления товаров и услуг во второй половине года.
SEB: летом покутили, пора затянуть пояса
«Во втором квартале этого года через Таллиннский аэропорт прошло в четыре раза больше путешествующих людей, чем годом ранее, и это подтверждает, что после снятия ограничений из-за коронавируса на поездки было потрачено много денег. Потребление также быстро росло в местах общественного питания, чему содействовали и службы доставки. Однако ситуация, временами напоминавшая потребительский кутеж, быстро меняется, так как ожидается, что к зиме повседневные расходы вырастут значительно больше, чем в предыдущие годы», – сказала руководитель сегмента частных клиентов SEB Трийн Раудсепп.
Раудсепп добавила, что после нескольких лет быстрого роста, по данным Банка Эстонии, объем вкладов частных банков начал сокращаться, что подтверждает использование все большего количества сбережений.
Если вернуться немного назад, то по статистике банка SEB, к апрелю этого года расходы на поездки достигли самой большой отметки допандемического уровня, с ростом на 10% по сравнению с 2019 годом. Расходы на поездки у людей возрастной категории 36-50 лет выросли за семь месяцев текущего года.
В то время как к апрелю 2020 года расходы на общественное питание упали более чем на 60%, к середине этого года произошел значительный рост, и в целом за семь месяцев потребители потратили на общественное питание вне дома на 33% больше, чем в 2019 году – по сравнению с июлем 2019 года рост составил 50%.
Расходы на дом, мебель и сад обычно достигают пика в мае. Особенно активно благоустройство домов происходило весной 2020 года, во время первой волны коронавируса. Если в этом году вплоть до лета в мебельных магазинах и магазинах для дома и сада тратилось столько же или чуть меньше, чем в 2020 году, рост по-прежнему составляет 17% по сравнению с прошлым годом.
Вторая пенсионная ступень ушла на электронику
Как и в секторе дома и сада, расходы на электронику и технические услуги также выросли до введения чрезвычайного положения в 2020 году, поскольку с большой вероятностью велась подготовка к созданию домашних офисов. Если расходы в этой сфере обычно достигают своего пика в декабре, то сентябрь 2021 года отличался от обычной картины, когда было потрачено почти на 70% больше по сравнению с предыдущими годами – вероятно, это связано с выплатой денег из второй пенсионной ступени.
По сравнению с прошлым годом транспортные расходы увеличились на четверть за семь месяцев этого года, и важную роль в этом сыграло повышение цен на топливо. Аналогичная картина с расходами на одежду, продукты питания или товары широкого потребления: с марта этого года траты росли опережающими темпами – по сравнению с первыми семью месяцами 2019 года рост составил 25%. При этом каждый год рост составлял 6-10%.