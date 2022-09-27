SEB: летом покутили, пора затянуть пояса

«Во втором квартале этого года через Таллиннский аэропорт прошло в четыре раза больше путешествующих людей, чем годом ранее, и это подтверждает, что после снятия ограничений из-за коронавируса на поездки было потрачено много денег. Потребление также быстро росло в местах общественного питания, чему содействовали и службы доставки. Однако ситуация, временами напоминавшая потребительский кутеж, быстро меняется, так как ожидается, что к зиме повседневные расходы вырастут значительно больше, чем в предыдущие годы», – сказала руководитель сегмента частных клиентов SEB Трийн Раудсепп.

Раудсепп добавила, что после нескольких лет быстрого роста, по данным Банка Эстонии, объем вкладов частных банков начал сокращаться, что подтверждает использование все большего количества сбережений.

Если вернуться немного назад, то по статистике банка SEB, к апрелю этого года расходы на поездки достигли самой большой отметки допандемического уровня, с ростом на 10% по сравнению с 2019 годом. Расходы на поездки у людей возрастной категории 36-50 лет выросли за семь месяцев текущего года.

В то время как к апрелю 2020 года расходы на общественное питание упали более чем на 60%, к середине этого года произошел значительный рост, и в целом за семь месяцев потребители потратили на общественное питание вне дома на 33% больше, чем в 2019 году – по сравнению с июлем 2019 года рост составил 50%.