ВИДЕО ⟩ В освобождении Балаклеи участвовала машина с эстонскими номерами

На видео продолжительностью почти девять с половиной минут подробно показана наступательная операция, которая местами протекает с головокружительной скоростью. Передвижение происходит на шоссейной скорости, а помимо бронетехники впереди мчатся обычные внедорожники и фургоны. Один из них – полноприводный пикап Nissan из Эстонии, зарегистрированный в 2004 году.