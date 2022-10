Книги как опыт создания новой России

Да и до 1992 года у Грузии были непростые отношения с Россией – как, наверное, и у всех республик Советского Союза. Поэтому FUCK PUTIN и RUSSIANS GO HOME на стенах и заборах были заменой NO BACK IN THE USSR. Однако нельзя сказать, что все грузинское общество сейчас единодушно против Советского Союза. Большинство таксистов говорит, что Сталин и Берия – вот были люди, не то, что сейчас. При развенчании культа личности в Тбилиси были протесты. А могила матери Джугашвили до сих пор является одной из достопримечательностей Тбилиси, вместе с могилой Грибоедова.