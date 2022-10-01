Книги как опыт создания новой России

Старшее поколение с теплотой вспоминает «совок» и оправдывает репрессии. Молодые не хотят ассоциироваться с ними, хотят в Европу. Но Европа не спешит принимать Грузию в силу экономических причин, да и местные нравы достаточно консервативны, независимо от возраста. Особенно непримиримы тут в вопросах секса и сексуальных предпочтений. Так, в Тбилиси нет секс-шопов и негде купить лубрикант, потому что подобные магазины начинают громить. Штраф за гомофобные высказывания политика Бесо Данелия составил один лари (примерно треть доллара), а по статистике, Сакартвело является самой гомофобной страной Европы.
Так что в этой закрученной и противоречивой системе отношений, ценностей и мыслей разобраться студенту-филологу, который в своей российской жизни пытался писать о позднесоветском литературном андеграунде, было очень непросто. Особенно непросто было начать здесь что-то делать. Все время ведь боишься оступиться и сказать что-то не то. Но делать что-то было надо.
Книжный магазин Dissident books, за барной стойкой которого я и пишу этот текст, – это один из опытов по созданию новой России. Это сильно звучит, умные люди будут смеяться. Но это тоже попытка показать, что Россия не ограничивается Путиным и Кремлем. Показать не только грузинам, которые не факт, что оценят. Показать самим русским, оказавшимся в Грузии.
Это не значит, что мы продаем только русскоязычную литературу, говорим только на русском языке и собираем вокруг себя только россиян. Наши посетители из разных частей света. Кроме России и Грузии, тут еще соседняя Армения, а также Беларусь, США, Украина, Великобритания, Германия, Израиль, Индия. Книги у нас из разных стран и на разных языках. Но все-таки мы сами русские, и поэтому книжный магазин становится той Россией, в которой мы бы хотели жить. И в которой мы на самом деле часто бывали до отъезда – дружащей с разными народами, мультикультурной, разнообразной, толерантной и готовой помогать.