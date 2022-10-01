Книги как опыт создания новой России

Это очень показательная вещь. Я ведь это узнал не через раскопки глубин словаря или этимологического справочника (хотя и по ним проверял), а из разговоров с жителями Грузии. Для них важно, что вокруг враги, а с ними правда и победа.

Нравы в Грузии достаточно консервативные, независимо от возраста. Особенно непримиримы тут в вопросах секса и сексуальных предпочтений.

В 1992 году была война на территории Абхазии. Это очень травмирующая тема для грузин. Россия там была против Грузии, а украинские корабли помогали выбираться беженцам из Сухуми. Через 16 лет, в 2008 году, Россия снова вступила в недолгую, но важную для всех войну с Грузией и отобрала Южную Осетию. В головах большинства грузин это незавершенные войны. А теперь Россия напала на Украину, которая 30 лет назад помогала Сакартвело. Так что несложно представить, как грузины относятся к приезду россиян.

Одна выдающаяся дама-филолог, преподающая в Грузии, рассказывала мне, что много кто из русских приехал и решил, что сейчас подымет местную науку на «должный» уровень, облагородит, что называется, местный ландшафт. Ну, конечно, все будет замечательно! Особенно, когда ничего не смыслишь в травме, которая тут есть. И лишь усиливаешь ее.