Правительство одобрило представленный министром финансов законопроект об увеличении в следующем году не облагаемого налогом минимума с 500 евро до 654 евро в месяц.
Не облагаемый налогом минимум увеличится до 654 евро
Не облагаемый налогом минимум увеличится до 654 евро
«Это первая часть решений, которые помогут людям с более низкими доходами справиться в трудные времена. В результате человек, зарабатывающий до 1200 евро, будет в год получать на 370 евро больше», – пояснила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. «Кроме того, в начале следующего года вступит в силу изменение, согласно которому средняя пенсия по старости не будет облагаться налогом как у работающих, так и у не работающих пенсионеров».
Расчет не облагаемого налогом дохода основан на доходе за календарный год, и люди, зарабатывающие до 14 400 евро в год, могут вычесть из своего облагаемого налогом годового дохода 7 848 евро как сумму необлагаемого дохода.
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