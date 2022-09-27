Не облагаемый налогом минимум увеличится до 654 евро

«Это первая часть решений, которые помогут людям с более низкими доходами справиться в трудные времена. В результате человек, зарабатывающий до 1200 евро, будет в год получать на 370 евро больше», – пояснила министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. «Кроме того, в начале следующего года вступит в силу изменение, согласно которому средняя пенсия по старости не будет облагаться налогом как у работающих, так и у не работающих пенсионеров».