Исследование: заряжать электромобиль почти так же дорого, как ездить на бензине

По данным автомобильной организации RAC Charge Watch, зарядка электромобиля в Великобритании с использованием общественных скоростных зарядных устройств стоит в среднем 63,29 пенса (72 цента) за киловатт-час. Зарядка типичного семейного автомобиля с батареей на 64 кВтч до 80% в среднем обойдется в 32,41 фунта стерлингов (около 36 евро).

Люди, использующие сверхбыстрые зарядные устройства, заметили, что их расходы выросли в среднем на 25%. Анализ также показал, что водитель, который использует исключительно быстрое или сверхбыстрое зарядное устройство, теперь платит за электричество около 18 пенсов (20 центов) за милю, сообщает RAC.

В среднем владельцам автомобилей с бензиновым мотором, сейчас приходится платить по 19 (21 цент) пенсов за милю пробега, а владельцам дизельных моделей — 21 пенс (23 цента), отметили в RAC.

Многие пользователи электромобилей в основном заряжают аккумуляторы дома, где электроэнергия стоит дешевле. Если вступит в силу обещанная властями Великобритании гарантия цен на энергию, зарядка электромобиля среднего размера от бытовой розетки будет стоить около девяти пенсов (10 центов) за милю, а зарядка аккумулятора до 80% обойдется в 17,87 фунтов стерлингов (20 евро).

«Для тех, кто уже перешел на электромобиль или думает об этом, по-прежнему дешевле заряжать вне дома, чем заправлять бензиновый или дизельный автомобиль, но эти цифры показывают, что разрыв сокращается в результате огромного роста цен на электроэнергию», – сказал Саймон Уильямс, представитель RAC. По его словам, больше всего страдают водители, использующие общедоступные быстрые и сверхбыстрые зарядные устройства.