В прошлый вторник было замечено, что со склона древней долины Каркси-Нуйя пропал обелиск, воздвигнутый в честь пропавших без вести красноармейцев, украшенным обращенными в четыре стороны пятиугольниками, и под которым предположительно похоронены пятеро советских солдат.
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Советский памятник в Каркси-Нуйя исчез загадочным образом
Советский памятник в Каркси-Нуйя исчез загадочным образом
По словам заместителя старейшины волости Мульги Дмитрия Орава, демонтаж советского памятника в Каркси-Нуйя стал неожиданностью для руководителей муниципалитета, и информация об этом дошла до них в минувшую среду. «Кто-то совершил это самовольно, не сообщив волости, – сказал Орав. – Волость не инициировала демонтаж памятника таким образом».
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