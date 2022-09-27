Советский памятник в Каркси-Нуйя исчез загадочным образом

По словам заместителя старейшины волости Мульги Дмитрия Орава, демонтаж советского памятника в Каркси-Нуйя стал неожиданностью для руководителей муниципалитета, и информация об этом дошла до них в минувшую среду. «Кто-то совершил это самовольно, не сообщив волости, – сказал Орав. – Волость не инициировала демонтаж памятника таким образом».

Согласно решению волостного собрания управа Мульги направила заявление Министерству обороны о том, что хочет перенести советский памятник и перезахоронить солдат, погибших во время Второй мировой войны, если их останки будут найдены под памятником. Министерство обороны не приняло решения о необходимости переноса памятника Каркси-Нуйя до его самовольного сноса.