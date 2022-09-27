Каллас: Россия пытается добиться своих целей через страх

По словам Каллас, война России против Украины создала самую критическую ситуацию с безопасностью в Европе за последние тридцать лет. «24 февраля обстановка безопасности вокруг нас существенно изменилась. На прошлой неделе Россия начала мобилизацию», – сказала Каллас.

Премьер-министр добавила, что нынешняя попытка России аннексировать еще одну часть территории Украины никогда не будет признана и должна вызвать сильную реакцию международного сообщества.

«Действия России касаются всего мирового порядка, основанного на международном праве. Все авторитарные лидеры сейчас очень внимательно следят за тем, каким будет наш ответ на российскую агрессию. Если мы не будем сопротивляться агрессии, она может стать мотивацией для других», – сказала она.

Каллас отметила, что Россия пытается добиться своих целей через страх. «Россия хочет напугать нас, чтобы мы не принимали решения, которые мы приняли. Чтобы мы не поддерживали Украину. Мол, если не будем обращать внимание на Украину, то и опасности для нас не будет. Это неверно. Единственное, чего мы должны бояться, –это самого страха. Лучшее оружие против страха – сознательность». – сказала Каллас.

Фото: Arno Mikkor

Каллас добавила, что вместе с друзьями и союзниками Эстония должна продолжать выбранный путь, фокусом которого является поддержка Украины. «Мы должны помочь Украине победить, а также продолжать повышать цену агрессии для России», – сказала она