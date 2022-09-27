Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) выступила сегодня на конференции выпускников курсов национальной обороны, где она сосредоточилась на ситуации в России и Украине, а также на устойчивости Эстонии к кризисам и обороноспособности.
Каллас: Россия пытается добиться своих целей через страх
По словам Каллас, война России против Украины создала самую критическую ситуацию с безопасностью в Европе за последние тридцать лет. «24 февраля обстановка безопасности вокруг нас существенно изменилась. На прошлой неделе Россия начала мобилизацию», – сказала Каллас.
Премьер-министр добавила, что нынешняя попытка России аннексировать еще одну часть территории Украины никогда не будет признана и должна вызвать сильную реакцию международного сообщества.
«Действия России касаются всего мирового порядка, основанного на международном праве. Все авторитарные лидеры сейчас очень внимательно следят за тем, каким будет наш ответ на российскую агрессию. Если мы не будем сопротивляться агрессии, она может стать мотивацией для других», – сказала она.
Каллас отметила, что Россия пытается добиться своих целей через страх. «Россия хочет напугать нас, чтобы мы не принимали решения, которые мы приняли. Чтобы мы не поддерживали Украину. Мол, если не будем обращать внимание на Украину, то и опасности для нас не будет. Это неверно. Единственное, чего мы должны бояться, –это самого страха. Лучшее оружие против страха – сознательность». – сказала Каллас.
Каллас добавила, что вместе с друзьями и союзниками Эстония должна продолжать выбранный путь, фокусом которого является поддержка Украины. «Мы должны помочь Украине победить, а также продолжать повышать цену агрессии для России», – сказала она
Премьер-министр также подчеркнула, что необходимо укреплять нашу самостоятельную национальную оборону и устойчивость всего общества к кризисам. По ее словам, новый государственный бюджет отражает это. «Мы приняли важные решения по государственному бюджету, которые касаются как национальной обороны, так и защиты населения, а также непосредственно наших людей, которые являются важной частью внутренней безопасности», – сказала Каллас.
В своем обращении Каллас подчеркнула, что помимо конвенциональных военных действий мы не можем игнорировать гибридные угрозы, от которых нас защищает готовность всего общества.
«Гибридная война имеет много аспектов. Россия своими военными действиями создает миграционное давление на наши границы. Мы уже видели, как прошлым летом Россия начала применять против нас энергетическое оружие и сократила поставки газа в Европу. Мы также ежедневно противостоим кибератакам», – сказала Каллас и добавила, что нам необходимо пересмотреть тактику России по использованию гибридных атак, поскольку это является инструментом в арсенале агрессора.
Премьер-министр Кая Каллас также является выпускницей высших курсов национальной обороны.
Первая конференция выпускников состоялась в 2019 году. Центр оборонных исследований организует вторую конференцию по национальной обороне совместно с Государственной канцелярией, Министерством обороны, Министерством иностранных дел, Министерством внутренних дел и Департаментом полиции и погранохраны. Конференция проходит при поддержке Swedbank, Nortal, Itella и SK ID Solutions.