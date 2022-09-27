Реновация старого двухэтажного кирпичного дома на улице Уус в Валга завершена, и в октябре туда должны заселиться первые жильцы. Но снять квартиру в этом доме может далеко не каждый: он предназначен только для малообеспеченных людей.
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Фото ⟩ Готов многоквартирный дом, в котором будут сдавать жилье малообеспеченным людям
Готов многоквартирный дом, в котором будут сдавать жилье малообеспеченным людям
Бывшее общежитие Центра профессионального образования на Уус, 14 в декабре прошлого года было перестроено в сдающийся в аренду дом. По словам руководителя службы строительства и планирования волостной управы Валга Урмаса Мёльдре, ремонтные работы в настоящее время приняты волостью в качестве заказчика, а у дома есть разрешение на эксплуатацию.
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