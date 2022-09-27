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Фото ⟩ Готов многоквартирный дом, в котором будут сдавать жилье малообеспеченным людям

Тийт Лойм
, репортер
Готов многоквартирный дом, в котором будут сдавать жилье малообеспеченным людям
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Урмас Мёльдре показывает готовую новую квартиру в перестроенном старом кирпичном доме.
Урмас Мёльдре показывает готовую новую квартиру в перестроенном старом кирпичном доме. Фото: Tiit Loim

Реновация старого двухэтажного кирпичного дома на улице Уус в Валга завершена, и в октябре туда должны заселиться первые жильцы. Но снять квартиру в этом доме может далеко не каждый: он предназначен только для малообеспеченных людей.

Бывшее общежитие Центра профессионального образования на Уус, 14 в декабре прошлого года было перестроено в сдающийся в аренду дом. По словам руководителя службы строительства и планирования волостной управы Валга Урмаса Мёльдре, ремонтные работы в настоящее время приняты волостью в качестве заказчика, а у дома есть разрешение на эксплуатацию.

Остается бюрократия, связанная со сносом еще одного соседнего ветхого строения, поскольку необходимо достигнуть соглашения с собственниками здания. «Одна часть забора еще не установлена, поскольку рядом находится здание, которому грозит обрушение, и нам еще предстоит с этим разобраться», – говорит Мёльдре.

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