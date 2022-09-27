В организованном НКО Herojam Slava сборе средств для передачи двух разведдронов Threod Eos VTOL Силам специальных операций Украины приняли участие 1176 жителей Эстонии, которые пожертвовали 380 000 евро.
Эстонцы подарят Украине два разведдрона
Производство дронов уже запущено, сообщили во вторник из НКО Herojam Slava. Пожертвованные средства также пойдут на трехнедельное обучение операторов дронов, которое пройдет в Эстонии уже в октябре. После обучения представители Украины сразу же смогут забрать дроны с собой: дрон с пятиметровым размахом крыльев в сложенном виде с легкостью помещается в крупный автомобиль.
«Это по-настоящему трогательно, что мы можем передать Украине так называемый "народный дрон", в покупке которого приняло участие столько людей и предприятий Эстонии. Причем дрон, который дарит Эстония, создан при использовании одной из передовых технологий мира и это именно то решение, которое хотели получить Силы специальных операций Украины. Большое спасибо всем пожертвовавшим, мы обязательно будем постоянно публиковать на нашем сайте новую информацию об обучении операторов и передаче дронов, а позже, как мы надеемся, и кадры с поля боя. Мы надеемся, что вскоре и эстонское государство поддержит Украину нашей новейшей оборонной технологией», – сказала соучредитель НКО Herojam Slava Яаника Мерило.
Наряду с 1175 людьми и предприятиями в качестве спонсора также выступило ИТ-предприятие ELEKS. «Как однажды сказал Мартин Лютер Кинг, тот, кто пассивно мирится со злом, так же виноват, как и тот, кто помогает его совершить. С первых дней российской агрессии в 2014 году команда ELEKS приняла четкое решение, что мы даже пассивно не будем поддерживать зло, и с начала активной фазы войны Украины за независимость в феврале мы решили использовать для борьбы со злом все свободные средства. Эстония с учетом соотношения пожертвований с ВВП больше всего поддерживает Украину и мы гордимся тем, что мы эстонское предприятие с украинскими учредителями и можем помочь в покупке новейшей технологии для вооруженных сил Украины», – сказал исполнительный директор ELEKS Андрей Крупа.