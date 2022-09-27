Эстонцы подарят Украине два разведдрона

Производство дронов уже запущено, сообщили во вторник из НКО Herojam Slava. Пожертвованные средства также пойдут на трехнедельное обучение операторов дронов, которое пройдет в Эстонии уже в октябре. После обучения представители Украины сразу же смогут забрать дроны с собой: дрон с пятиметровым размахом крыльев в сложенном виде с легкостью помещается в крупный автомобиль.

«Это по-настоящему трогательно, что мы можем передать Украине так называемый "народный дрон", в покупке которого приняло участие столько людей и предприятий Эстонии. Причем дрон, который дарит Эстония, создан при использовании одной из передовых технологий мира и это именно то решение, которое хотели получить Силы специальных операций Украины. Большое спасибо всем пожертвовавшим, мы обязательно будем постоянно публиковать на нашем сайте новую информацию об обучении операторов и передаче дронов, а позже, как мы надеемся, и кадры с поля боя. Мы надеемся, что вскоре и эстонское государство поддержит Украину нашей новейшей оборонной технологией», – сказала соучредитель НКО Herojam Slava Яаника Мерило.