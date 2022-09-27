Приостановленные платежи во вторую ступень будут компенсированы в 2023 году

«Выплаты во вторую ступень были приостановлены в 2020-2021 годах. Хотя изначально планировалось компенсировать приостановленные платежи к концу 2024 года, мы решили произвести выплаты в полном объеме в течение 2023 года. Таким образом, деньги поступят во вторую ступень быстрее, и их можно будет быстрее инвестировать», – сказала министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус.

Приостановленные 4% будут компенсированы лицам, родившимся в 1961 году и позже, которые в этот период продолжали платить 2% от заработной и еще не вышли из второй ступени. Таких людей всего около 340 000.

Окончательный размер компенсируемой суммы будет выяснен в начале января 2023 года, когда станет известна средняя доходность обязательных пенсионных фондов в период с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2022 года. Если средний доход будет положительным, компенсируемые суммы соответственно увеличатся.

Компенсационные суммы будут переведены во вторую ступень в январе 2023 года. Если ежемесячные выплаты человека будут поступать в пенсионный фонд, ему будут выданы дополнительные паи в этом пенсионном фонде. Если выплаты второй ступени поступают на инвестиционный счет, компенсируемая сумма будет перечислена на этот счет. Тем, кто к январю 2023 года заберет все накопления из второй пенсионной ступени, будет сделан дополнительный платеж.

Люди с доходом, облагаемым средним социальным налогом, из-за приостановки платежей недополучили примерно по 780 евро, к которым добавляется доходность.