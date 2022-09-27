В среду цена на электроэнергию в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool подорожает в сравнении со вторником на 75,4 процента, до 25 центов за киловатт-час.
На 75 процентов: электроэнергия в Эстонии резко подорожает
На 75 процентов: электроэнергия в Эстонии резко подорожает
Самая дешевая электроэнергия будет в первый час четверга – шесть центов. Электричество достигнет пиковой цены в 38,1 цента за киловатт-час между 12 и 13 часами.
В Финляндии электричество также будет стоить 25 центов, в Латвии – 36,3 цента и в Литве – 36,9 цента.
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