«Полковник – не дебил, полковник понимает»: как россиян мобилизуют на рабочих местах

В двух письмах от военкоматов работодателям предписывалось отправить сотрудников на сборы. Но когда «директор» вымышленного ООО «Техногрупп» позвонил им, военкомы заявили: сборы отменили, нужны только списки, из которых выберут кандидатов на мобилизацию. «А людей отправлять – вот это вот не надо», – объяснял один из них.

На вопросы о том, кого будут выбирать по этим спискам в первую очередь, все военкомы ответили по-разному. Один перечислил самые востребованные, по его мнению, военно-учетные специальности: «Мотострелки, танкисты, артиллеристы, ПВОшники».

«Мы пока рассматриваем людей, что да как, кто подходит по категории годности. А потом поедут», – заявил другой. Третий назвал приоритетным возраст до 35 лет.

«Все отдали на откуп региональным властям, а те – муниципальным», – говорит топ-менеджер агрохолдинга. По его словам, только в некоторых регионах аграрии смогли договориться, чтобы сотрудников не трогали до окончания уборочной. «Большая часть повесток пришла именно тем, кто убирает, работает на комбайнах, тракторах. Водителям. Видимо, забирают, чтобы они водили транспортные средства во время спецоперации», – рассказывает собеседник Би-би-си.

Выдают повестки везде тоже по-разному. «Где-то приходят на работу двадцать человек с сопровождением в стиле Росгвардии и насильно вручают на месте. В большинстве регионов такого беспредела нет». Но были и случаи, когда трактористам повестки вручали прямо в поле, признается он.