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Эстония и Германия проведут совместные учения

Учения затронут Таллинн и авиабазу Эмари
rus.postimees.ee
Эстония и Германия проведут совместные учения
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Военнослужащие. Фото иллюстративное
Военнослужащие. Фото иллюстративное Фото: Arvet Mägi / Virumaa Teataja

В период с 1 по 27 октября в Эстонии пройдут комбинированные учения эстонских и немецких вооруженных сил, в них также будут задействованы ВВС и ВМС. В ходе маневров отработают защиту важных объектов инфраструктуры.

«Нас великолепно встретили. Мы с интересом ожидаем возможности обмена опытом, изучению тактики и процедур по защите морских и авиационных баз. Эти учения – сигнал нашим союзникам и друзьям в Эстонии: в случае необходимости эстонские вооруженные силы будут быстро усилены», – сказал командир немецкого контингента подполковник Андре Кнаппе.

Учения затронут Таллинн и авиабазу Эмари. В общей сложности в маневрах примет участие около 400 военнослужащих: часть авиаполка ВВС Германии «Фрисланд» (Friesland), немецкие морские пехотинцы, водолазы обеих стран, дивизион береговой обороны Сил обороны и авиабаза Эмари.

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