Bloomberg: Европа справится зимой и без российского газа

Несмотря на падение спроса из-за более высоких цен на энергоносители, этих поставок достаточно, чтобы компенсировать полную остановку потоков в российских трубопроводах с 1 октября, говорится в аналитическом отчете Bloomberg NEF.

По данным Bloomberg, предварительные закупки сжиженного природного газа в Европе означают, что этой зимой у нее будет достаточно топлива для выработки электроэнергии, чтобы компенсировать поставки из России.

Чтобы получить дополнительное топливо, европейским покупателям необходимо будет приобрести на спотовом рынке СПГ на 90% больше, чем они получили по долгосрочным контрактам, что усугубит конкуренцию с Азией. Это поддержит мировые цены на газ, резко возросшие с тех пор, как Европа стремилась снизить свою зависимость от России.

«Повышенные спотовые цены на СПГ будут сохраняться, поскольку Европе необходимо поддерживать все доступные поставки СПГ, оставляя очень мало для Азии», – говорится в сообщении Bloomberg. Китай и развивающиеся азиатские рынки, вероятно, увидят снижение импорта.

Согласно основному сценарию Bloomberg, предусматривающему, что погодные условия соответствуют среднему показателю за последние 10 лет, при отсутствии поставок российского газа, ожидается, что Европа импортирует 40 млн тонн СПГ этой зимой и чуть больше летом для пополнения запасов. Это оставит 12 млн тонн спотового объема для Азии.