Рейнсалу: нужно быстро продолжать работу по укреплению восточного фланга НАТО

На встрече Рейнсалу поблагодарил Соединенное Королевство за вклад в безопасность Эстонии и Европы, в том числе в укрепление восточного фланга НАТО, и подчеркнул важность применения принятой в Мадриде новой стратегической концепции.

«На прошедшем в июне в Мадриде саммите НАТО союзники были единодушны в том, что Россия представляет главную угрозу для безопасности альянса. Поэтому мы должны продолжать работу по быстрому и полному осуществлению решений, касающихся укрепления оборонительной и сдерживающей позиции альянса», – сказал Рейнсалу.

Страны также связывает сотрудничество по разработке новых и прорывных технологий, в том числе акселератора инноваций DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic). «Это позволит нам еще больше усилить сотрудничество по развитию кибербезопасности и цифровых решений», – сказал Рейнсалу, добавив, что в сотрудничестве с Соединенным Королевством Эстония также поддерживает украинский цифровой сектор.

«Соединенное Королевство продолжает оказывать значительную поддержку помощи Украине», – сказал Рейнсалу. Он подчеркнул, что важно также увеличить гуманитарную и оборонную помощь со стороны западных стран Украине, которая сражается не только за свою свободу, но и за ценные для всего демократического мира принципы. «Россия, в том числе сознательно уничтожает дома людей, отопительную и канализационную инфраструктуру, – отметил он. – Поэтому мы обсудили предоставление Украине крайне необходимой помощи на предстоящий зимний сезон».

Рейнсалу также высоко оценил решение Соединенного Королевства ввести санкции для тех, кто содействовал незаконным референдумам Донецкой и Луганской «республик» на оккупированных украинских территориях. Как и Соединенное Королевство, Эстония никогда не признает принадлежность временно оккупированных Россией территорий кому-либо кроме Украины.