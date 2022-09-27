В центре Таллинна посажено первое дерево, предусмотренное народным бюджетом

«В прошлом году с большим перевесом голосование выиграла идея народного бюджета «Больше деревьев в район Кесклинн!». Теперь долгий подготовительный процесс пройден, партнёр найден, и посадка началась, – сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – Мы посадим в 15 выбранных местах разлные виды деревьев – тополь белый, вяз, клён, липу, грушу, конский каштан и т. д. При выборе древесных пород мы учитывали особенности посадочных площадок и специфическую среду произрастания».

Октябрь и ноябрь – наиболее подходящее время для посадки выращенных в садоводствах лиственных деревьев, соответствующих диаметром и высотой городским параметрам. Саженцы лиственных деревьев высаживают с земляным комом после опадания листьев и до промерзания почвы. В ноябре почва достаточно теплая и влажная для укоренения. Лето этого года, как известно, было очень жарким и засушливым – даже сейчас в воздухе и почве мало влаги, а листья деревьев по-прежнему в значительной степени зеленые.

За закупку и посадку деревьев отвечает выигравший государственный тендер Mefab OÜ.

В первый год реализации народного бюджета Таллинна в районе Кесклинн победила идея установки дополнительных питьевых кранов. В результате чего в районе Кесклинн теперь их вдвое больше, чем раньше.