Центр надзора за дорожным движением опубликовал пугающие кадры, как дети пытаются перебежать дорогу в неположенном месте и чудом не попадают под колеса машин.
Видео ⟩ В шаге от трагедии: дети чуть не угодили под колеса автомобиля
В шаге от трагедии: дети чуть не угодили под колеса автомобиля
Полиция призывает родителей напомнить детям некоторые правила дорожного движения и самим не забывать им следовать.
- Пешеходам запрещается выходить на проезжую часть из тени стоящего транспортного средства или другого препятствия, не убедившись, что не приближается автомобиль.
- Пешеходы должны переходить дорогу по пешеходному переходу или в предназначенном для перехода месте.
- Если пешеходный переход, место для переход или перекресток находятся на расстоянии не более 100 метров, пешеход должен переходить дорогу только там. Если расстояние от указанных мест более 100 метров, пешеход может переходить дорогу только в том случае, если дорога хорошо видна в обоих направлениях и переход дороги не создает опасности.
Водителей просят быть особенно бдительными возле пешеходных переходов и автобусных остановок и выбирать соответствующую скорость движения.
«При обгоне остановившегося автобуса используйте, по возможности, всю ширину полосы движения, держась левой стороны. Так вы быстрее заметите пешехода и у вас будет больше времени среагировать», – призывают в Центре надзора за дорожным движением.
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