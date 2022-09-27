Видео ⟩ В шаге от трагедии: дети чуть не угодили под колеса автомобиля

Полиция призывает родителей напомнить детям некоторые правила дорожного движения и самим не забывать им следовать.

Водителей просят быть особенно бдительными возле пешеходных переходов и автобусных остановок и выбирать соответствующую скорость движения.

«При обгоне остановившегося автобуса используйте, по возможности, всю ширину полосы движения, держась левой стороны. Так вы быстрее заметите пешехода и у вас будет больше времени среагировать», – призывают в Центре надзора за дорожным движением.