Дизайнер: как обеспечить дома экономичную работу осветительных приборов

В Эстонии переход от ламп накаливания на современные начался уже почти 15 лет назад, однако несмотря на это лампы накаливания еще продолжают использовать.

Следует полностью отказаться от ламп накаливания

Некоторые люди, опасаясь, что лампы данного типа пропадут из магазинов, решили как следует запастись ими, в результате чего в некоторых домохозяйствах до сих пор могут храниться десятки ламп накаливания. В условиях нынешних цен на энергию стоит оставить такие запасы в покое до лучших времен и убедиться, что в доме активно не используется ни одна такая лампа. Проверить стоит не только помещения, но и подсобные здания, и двор, установленные в которых светильники, возможно, используются не так часто и могут быть упущены из вида.

Каждый светильник должен выполнять собственную роль