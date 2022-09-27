Группа из 13 стран ЕС в письме, адресованном руководству Евросоюза, призвали к введению потолка цен на любой импортируемый газ, пишет во вторник итальянская газета Il Sole 24 Ore.
Свыше десяти стран ЕС призвали к потолку цен на весь импортируемый газ
Свыше десяти стран ЕС призвали к потолку цен на весь импортируемый газ
«Все больше стран ЕС присоединяются к призывам о потолке цен. Это – единственная мера, способная помочь всем странам бороться с последствиями инфляции, ограничивать чрезмерную прибыль компаний-поставщиков», – отмечается в обращении. Его подписали Италия, Испания, Польша, Греция, Бельгия, Мальта, Литва, Латвия, Португалия, Словения, Словакия, Хорватия и Румыния.
«Потолок цен нужно применять в случае со всеми транзакциями», – уверены авторы письма.