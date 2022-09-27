ГАЛЕРЕЯ ⟩ Предприятие ABB открыло в Юри парк солнечных панелей

Парк солнечных панелей расположен в самом центре технологического городка ABB в Юри на площади 5000 квадратных метров и состоит из 6 станций и 820 панелей. Мощность солнечной электростанции составляет 330 кВт, и она покрывает почти 6 процентов энергетических потребностей завода по производству двигателей и генераторов.

До сих пор ABB покупала 100% зеленой энергии, то есть произведенной из возобновляемых источников, для обеспечения работы своих заводов, однако за счет создания собственного производства углеродный след будет снижен еще. «Создание парка солнечных панелей является частью стратегии устойчивого развития ABB, а также отвечает цели повышения эффективности, поскольку в текущей ситуации на энергетическом рынке Европы срок окупаемости инвестиций сократился вдвое», – пояснил руководитель подразделения двигателей и генераторов Антти Лиедес.

«Бизнес ABB в Эстонии и завод по производству двигателей и генераторов растут, как и рыночный спрос на эффективные двигатели и генераторы. Инвестиции в парк солнечных панелей поддерживают нашу цель по увеличению производства двигателей и генераторов», – подчеркнул он.

«Двигатели и генераторы нашего завода очень энергоэффективны по сравнению с другими продуктами на рынке. Кроме того, возможность их комбинирования с различными типами преобразователей частоты создает еще большую ценность и, таким образом, снижает затраты на электроэнергию в среднем на 25 процентов», – пояснил Лидес причины увеличения спроса на двигатели, генераторы и преобразователи частоты ABB.