Предприятие ABB открыло в технологическом городке Юри парк солнечных панелей, который будет снабжать зеленой энергией завод по производству двигателей и генераторов, где в сотрудничестве с финским заводом производятся самые эффективные генераторы и двигатели всей группы ABB.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Предприятие ABB открыло в Юри парк солнечных панелей
Парк солнечных панелей расположен в самом центре технологического городка ABB в Юри на площади 5000 квадратных метров и состоит из 6 станций и 820 панелей. Мощность солнечной электростанции составляет 330 кВт, и она покрывает почти 6 процентов энергетических потребностей завода по производству двигателей и генераторов.
До сих пор ABB покупала 100% зеленой энергии, то есть произведенной из возобновляемых источников, для обеспечения работы своих заводов, однако за счет создания собственного производства углеродный след будет снижен еще. «Создание парка солнечных панелей является частью стратегии устойчивого развития ABB, а также отвечает цели повышения эффективности, поскольку в текущей ситуации на энергетическом рынке Европы срок окупаемости инвестиций сократился вдвое», – пояснил руководитель подразделения двигателей и генераторов Антти Лиедес.
«Бизнес ABB в Эстонии и завод по производству двигателей и генераторов растут, как и рыночный спрос на эффективные двигатели и генераторы. Инвестиции в парк солнечных панелей поддерживают нашу цель по увеличению производства двигателей и генераторов», – подчеркнул он.
«Двигатели и генераторы нашего завода очень энергоэффективны по сравнению с другими продуктами на рынке. Кроме того, возможность их комбинирования с различными типами преобразователей частоты создает еще большую ценность и, таким образом, снижает затраты на электроэнергию в среднем на 25 процентов», – пояснил Лидес причины увеличения спроса на двигатели, генераторы и преобразователи частоты ABB.
По его словам, ситуация на европейском энергетическом рынке заставляет участников рынка искать еще больше возможностей для повышения эффективности, и это правда, что многое еще можно сделать для оптимизации энергопотребления промышленного оборудования. В настоящее время только 23 процента двигателей, используемых в промышленности, оптимизированы, то есть оснащены частотными преобразователями.
«Промышленность – это двигатель экономики, и поэтому роль ABB очень важна», – добавил он. «Мы являемся частью международной технологической революции, и здесь, в Эстонии, мы производим и разрабатываем продукты высшего уровня с минимальным воздействием на окружающую среду для всего мира», – подчеркнул Лиедес важность устойчивого развития.
В дополнение к недавно открытому парку солнечных панелей в технологическом городке ABB Юри также есть солнечные батареи на крыше завода по производству преобразователей частоты, которые были установлены почти десять лет назад. ABB видит еще больший потенциал в производстве солнечной энергии на эстонских заводах, и следующим шагом является определение возможностей строительства парка солнечных панелей на крыше завода по производству двигателей и генераторов.