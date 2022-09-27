Члены комиссии Рийгикогу по иностранным делам хотят объявить российский режим террористическим

По словам председателя комитета по иностранным делам Марко Михкельсона, украинский парламент призвал другие страны и международные организации признать Россию государством-спонсором терроризма, и, по мнению членов комиссии по иностранным делам, Эстония должна отреагировать на это заявление. «Мы в комиссии единодушны во мнении, что в Рийгикогу должен быть подготовлен проект заявления о признании российского режима террористическим, а Российской Федерации государством-спонсором терроризма, и решительном осудить ее деятельности, в том числе организацию лжереферендумов в Украине», – сказал он.