Члены комиссии Рийгикогу по иностранным делам считают необходимым объявить российский режим террористическим, а Российскую Федерацию – государством-спонсором терроризма, и просят членов Рийгикогу инициировать проект соответствующего заявления.
Члены комиссии Рийгикогу по иностранным делам хотят объявить российский режим террористическим
По словам председателя комитета по иностранным делам Марко Михкельсона, украинский парламент призвал другие страны и международные организации признать Россию государством-спонсором терроризма, и, по мнению членов комиссии по иностранным делам, Эстония должна отреагировать на это заявление. «Мы в комиссии единодушны во мнении, что в Рийгикогу должен быть подготовлен проект заявления о признании российского режима террористическим, а Российской Федерации государством-спонсором терроризма, и решительном осудить ее деятельности, в том числе организацию лжереферендумов в Украине», – сказал он.
По словам Михкельсона, на этой неделе фракции Рийгикогу продолжат работу над текстом проекта заявления с целью доработать проект и представить его на рассмотрение Рийгикогу на следующей неделе. Проект заявления Рийгикогу должно представить не менее одной пятой состава Рийгикогу, т.е. не менее 21 члена Рийгикогу.