В неукомплектованный персоналом центр службы спасения звонят с невероятной чушью

«Честно говоря, положение довольно беспомощное», – описал ситуацию Янек Муракас, кризисный менеджер центра службы спасения. В этом году летом с работы уволилось больше людей, чем за весь прошлый год, а треть из поступающих по номеру 112 звонков, принимаемых оставшимися сотрудниками, приходится на такие, по которым помощь не требуется.

Центр службы спасения пригласил меня в гости в дождливый день после обеда. Выяснилось, что главной бедой госучреждения является не просто извечная, словно бы неразрешимая денежная проблема, а даже еще более безрадостная: людей нет, а те, которые есть, вынуждены тратить минуты на выслушивание пустяковых разговоров на фоне образующихся очередей вызовов. «Это то, о чем мы и хотим поговорить», – подчеркнул менеджер по связям с общественностью.