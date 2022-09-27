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В неукомплектованный персоналом центр службы спасения звонят с невероятной чушью

Брита-Мария Алас
В неукомплектованный персоналом центр службы спасения звонят с невероятной чушью
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В присутствии журналиста дважды связывались с оператором службы спасения: один раз спросили, есть ли еще коронавирус, а второй раз пожаловались на покрасневшее от салфеток лицо.
В присутствии журналиста дважды связывались с оператором службы спасения: один раз спросили, есть ли еще коронавирус, а второй раз пожаловались на покрасневшее от салфеток лицо. Фото: Eero Vabamägi

В центре службы спасения не хватает работников, а тем, кто остался, приходится отвечать на звонки типа «служба аварийного вскрытия замков не отвечает», и «эта корона еще есть или нет». В центре службы спасения дали понять, что ситуация на их трудовом фронте на самом деле серьезнее, чем люди могут себе представить.

«Честно говоря, положение довольно беспомощное», – описал ситуацию Янек Муракас, кризисный менеджер центра службы спасения. В этом году летом с работы уволилось больше людей, чем за весь прошлый год, а треть из поступающих по номеру 112 звонков, принимаемых оставшимися сотрудниками, приходится на такие, по которым помощь не требуется.

Центр службы спасения пригласил меня в гости в дождливый день после обеда. Выяснилось, что главной бедой госучреждения является не просто извечная, словно бы неразрешимая денежная проблема, а даже еще более безрадостная: людей нет, а те, которые есть, вынуждены тратить минуты на выслушивание пустяковых разговоров на фоне образующихся очередей вызовов. «Это то, о чем мы и хотим поговорить», – подчеркнул менеджер по связям с общественностью.

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