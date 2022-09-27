В центре службы спасения не хватает работников, а тем, кто остался, приходится отвечать на звонки типа «служба аварийного вскрытия замков не отвечает», и «эта корона еще есть или нет». В центре службы спасения дали понять, что ситуация на их трудовом фронте на самом деле серьезнее, чем люди могут себе представить.
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В неукомплектованный персоналом центр службы спасения звонят с невероятной чушью
В неукомплектованный персоналом центр службы спасения звонят с невероятной чушью
«Честно говоря, положение довольно беспомощное», – описал ситуацию Янек Муракас, кризисный менеджер центра службы спасения. В этом году летом с работы уволилось больше людей, чем за весь прошлый год, а треть из поступающих по номеру 112 звонков, принимаемых оставшимися сотрудниками, приходится на такие, по которым помощь не требуется.