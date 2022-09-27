Шведский сейсмолог: рядом с «Северным потоком» прогремело два взрыва

По сообщениям властей Дании, сегодня были обнаружены две утечки в немецко-российском газопроводе «Северный поток-1». Это произошло всего через несколько часов после аналогичного инцидента в газопроводе «Северный поток-2». Правительство Германии считает, что причиной утечки является нападение.