По сообщениям властей Дании, сегодня были обнаружены две утечки в немецко-российском газопроводе «Северный поток-1». Это произошло всего через несколько часов после аналогичного инцидента в газопроводе «Северный поток-2». Правительство Германии считает, что причиной утечки является нападение.
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Шведский сейсмолог: рядом с «Северным потоком» прогремело два взрыва
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Шведский сейсмолог: рядом с «Северным потоком» прогремело два взрыва
Шведская национальная сейсмологическая сеть (SNSN) объявила вчера днем, что зафиксировала два взрыва вблизи газопровода Nord Stream, один из которых имел магнитуду 2,3.
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