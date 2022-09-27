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Шведский сейсмолог: рядом с «Северным потоком» прогремело два взрыва

Дополнено! Дания: течь в «Северном потоке» – результат умышленных действий
AFP/AP/BNS rus.postimees.ee
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Шведский сейсмолог: рядом с «Северным потоком» прогремело два взрыва
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"Северный поток". Иллюстративное фото
"Северный поток". Иллюстративное фото Фото: FILIP SINGER

По сообщениям властей Дании, сегодня были обнаружены две утечки в немецко-российском газопроводе «Северный поток-1». Это произошло всего через несколько часов после аналогичного инцидента в газопроводе «Северный поток-2». Правительство Германии считает, что причиной утечки является нападение.

Шведская национальная сейсмологическая сеть (SNSN) объявила вчера днем, что зафиксировала два взрыва вблизи газопровода Nord Stream, один из которых имел магнитуду 2,3.

Первый взрыв произошел в 2:03 утра в понедельник, а второй – в 19:04 в понедельник вечером, сообщила шведская общественная телерадиокомпания SVT. По данным канала, координаты взрывов совпадают с местом утечки.

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