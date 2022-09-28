С 1 сентября государство оказывает бесплатную услугу семейной медиации, которая предлагается расстающимся или уже расставшимся родителям несовершеннолетнего ребенка. Ее цель – оберегать детей на протяжении всего процесса развода, пишет министр социальной защиты Сигне Рийсало (Партия реформ).
Государство поможет супругам развестись «мягко» и без вреда ребенку
Конечно же, все мы хотим, чтобы наши дети воспитывались в безопасной и надежной среде, созданной их родителями. Но если двое взрослых решают закончить свои отношения, остается только надеяться, что у них хватит мудрости избавить своих детей от забот и проблем, связанных с переменами в укладе жизни.
Чтобы упростить эту задачу для семьи и избежать необходимости обращения в суд, мы разработали государственную услугу семейной медиации. Ее цель – оберегать детей на протяжении всего процесса развода и удерживать фокус внимания на том, что на первом месте стоит вопрос их благополучия. Другими словами, обеспечить максимально возможный мягкий развод.
Этому может поспособствовать услуга семейной медиации, которой можно воспользоваться с 1 сентября этого года. В результате составляется родительский договор, то есть исполнительный документ, обязывающий родителей придерживаться договоренностей, заключенных в процессе медиации. Чтобы выяснить пожелания и потребности детей, их также привлекают к обсуждению договоренностей. Конечно, это делается тем способом, который учитывает возраст ребенка и его готовность к участию.
Что это такое и зачем это нужно
Подобная услуга в Эстонии существовала на протяжении нескольких лет, однако ее финансирование ложилось на плечи самих семей или конкретных самоуправлений. Сейчас вся ответственность передается Департаменту социального страхования, благодаря чему содержание услуги унифицируется по всей Эстонии, а сама она станет доступнее.
Цель семейной медиации – решение во внесудебном порядке различных вопросов, связанных с детьми, таких как организация общения и алименты. Специалисты не занимаются восстановлением отношений в паре, главной целью является поиск приемлемых для обоих родителей решений, базой для которых служит соблюдение интересов ребенка. Важно помнить, что родительские отношения не заканчиваются с распадом пары, как никуда не исчезает и потребность ребенка в обоих родителях. В центре внимания семейной медиации находится сотрудничество родителей, в рамках которого возможно обсудить и договориться о вопросах, касающихся прав на общение и принципах содержания несовершеннолетнего ребенка.
Ежегодно с подобными вопросами в суд обращается около 4000 человек. Основная задача семейной медиации – решать вышеописанные вопросы вне рамок суда. За услугой родителям следует обратиться в Департамент социального страхования.
Кроме того, суд также направляет на медиацию родителей, которые обратились в суд с заявлением о помощи в коммуникации. Однако в том случае, если речь идет о семье, в которой один из партнеров проявил насилие, суд лишь разъясняет обратившимся, что существует возможность разрешения спора с помощью специально обученного медиатора. Таким семьям услуга медиации автоматически не предоставляется.
Семейная медиация является альтернативой судебному разбирательству и представляет собой встречи обоих родителей с нейтральным экспертом (семейным медиатором). Как правило, это практикующий специалист, имеющий специальную подготовку в области психологии, социальной работы или права. Услуга предоставляется родителям бесплатно и доступна на эстонском, русском и английском языках.
В идеале у людей, создающих семью, имеется цель – сохранить семейные отношения и, прежде чем отказаться от этой цели, можно попытаться найти поддержку. Например, у семейных консультантов или в рамках семейной терапии, которая помогает изменить семейные отношения таким образом, чтобы они устраивали все стороны.
Но если желание разойтись окончательно сформировалось, расставание должно произойти максимально щадящим для детей образом. Именно для этого создана услуга семейной медиации. Она помогает увидеть ситуацию глазами ребенка и понять, за какое детство ваш ребенок будет вам благодарен во взрослом возрасте, к примеру, когда сам окажется в роли родителя.
Подробнее об услуге семейной медиации читайте здесь.