Государство поможет супругам развестись «мягко» и без вреда ребенку

Конечно же, все мы хотим, чтобы наши дети воспитывались в безопасной и надежной среде, созданной их родителями. Но если двое взрослых решают закончить свои отношения, остается только надеяться, что у них хватит мудрости избавить своих детей от забот и проблем, связанных с переменами в укладе жизни.

Чтобы упростить эту задачу для семьи и избежать необходимости обращения в суд, мы разработали государственную услугу семейной медиации. Ее цель – оберегать детей на протяжении всего процесса развода и удерживать фокус внимания на том, что на первом месте стоит вопрос их благополучия. Другими словами, обеспечить максимально возможный мягкий развод.

Этому может поспособствовать услуга семейной медиации, которой можно воспользоваться с 1 сентября этого года. В результате составляется родительский договор, то есть исполнительный документ, обязывающий родителей придерживаться договоренностей, заключенных в процессе медиации. Чтобы выяснить пожелания и потребности детей, их также привлекают к обсуждению договоренностей. Конечно, это делается тем способом, который учитывает возраст ребенка и его готовность к участию.

Что это такое и зачем это нужно

Подобная услуга в Эстонии существовала на протяжении нескольких лет, однако ее финансирование ложилось на плечи самих семей или конкретных самоуправлений. Сейчас вся ответственность передается Департаменту социального страхования, благодаря чему содержание услуги унифицируется по всей Эстонии, а сама она станет доступнее.