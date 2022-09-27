Сегодня на шоссе Таллинн-Тарту в Вайда загорелся грузовик. Из-за пожара было нарушено движение в направлении Таллинна.
Галерея ⟩ На шоссе Таллинн-Тарту загорелся молоковоз
На шоссе Таллинн-Тарту загорелся молоковоз
Сегодня в 16:18 в Спасательный департамент поступил вызов, что в Вайда загорелся грузовик. На вызов отреагировали спасательные команды Ассаку и Козе.
По данным Спасательного департамента, пострадавших в результате пожара нет, в настоящее время возгорание локализовано.
Движение транспорта в районе пожара было нарушено, по последней информации, ограничение скорости на месте происшествия составляет 70 км/ч, полиция регулирует дорожное движение.
Пока неизвестно, почему грузовик загорелся, но в Спасательный департамент поступила информация, что в прицепе грузовика перевозили молоко.