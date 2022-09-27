Убийца-расчленитель из Таллинна вышел на свободу

Весной 1997 года Бушуев застрелил 20-летнюю Жанну, отобрал у нее деньги, полученные от продажи унаследованной квартиры, а затем расчленил ее труп и спрятал его части в разных концах города. Бушуев украл у жертвы 46 тысяч крон, на которые купил телевизор, мебель и спортивную сумку. На момент задержания 2 апреля 1997 года у него при себе было лишь 300 крон. 26 июля того же года Таллиннский городской суд приговорил Бушуева к пожизненному заключению.