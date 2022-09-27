Член правления Alexela Group Марти Хяэль сказал во вторник на открытом заседании финансовой комиссии Рийгикогу, что природного газа может не хватить для всех эстонских потребителей в январе, феврале и марте следующего года.
Марти Хяэль: зимой природного газа может не хватить
«В начале следующего года может возникнуть проблема с газоснабжением, я очень надеюсь, что этой зимой никакие риски не осуществляться», – сказал Хяэль. «Очень хочется верить, что газ будет и его потребление не будет ограничено», – добавил он.
Хяэль напомнил, что ошибочно думать, что потребление природного газа в Эстонии имеет не столь большое значения. Помимо отопления помещений, большая часть предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности также зависит от газа.
Хяэль обосновал свой прогноз тем, что потребление газа в Финляндии и странах Балтии может быть намного выше, чем в настоящее время прогнозирует Elering. Хяэль предположил, например, что нефтеперерабатывающая компания Neste, вероятно, заработает на полную мощность, потому что после вступления в силу запрета на импорт нефтепродуктов у России будет дефицит заказов на горючее. Однако завод Neste нуждается в большом количестве природного газа.
«Бесполезно надеяться, что зима будет теплой», – сказал Хяэль. Он также указал, что литовско-польский газопровод скорее перенаправит газ из стран Балтии, чем доставит его, хотя бы по причине того, что немецкие потребители готовы платить больше.
Хотя в конце года Финляндия получит большой плавучий терминал с сжиженным природным газом, то по оценке Хяэля из-за суровых ледовых условий могут быть проблемы с его судоходностью.
Руководитель Eesti Gaas Маргус Каазик сказал, что владельцы терминалов СПГ (сжиженный природный газ) в Литве и Финляндии могут во время кризиса воспользоваться собственными предприятиями, иначе Эстония без терминала долго не выдержит. В следующем году Eesti Gaas может поставлять на литовский терминал один тераватт-час природного газа.
«Этого недостаточно и это удручает», – сказал Каазик
Глава Elering Таави Вескимяги заявил на заседании комиссии, что, по его расчетам, даже при самом худшем сценарии Эстония будет обеспечена природным газом.
Заседание финансовой комиссии завершилось словами Юргена Лиги, в которых он обвинил председателя комитета Айвара Кокка в том, что безопасность поставок природного газа не является предметом финансовой комиссии. По словам Лиги, Кокк занимается своим личным делом.