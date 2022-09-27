Марти Хяэль: зимой природного газа может не хватить

«В начале следующего года может возникнуть проблема с газоснабжением, я очень надеюсь, что этой зимой никакие риски не осуществляться», – сказал Хяэль. «Очень хочется верить, что газ будет и его потребление не будет ограничено», – добавил он.

Хяэль напомнил, что ошибочно думать, что потребление природного газа в Эстонии имеет не столь большое значения. Помимо отопления помещений, большая часть предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности также зависит от газа.

Хяэль обосновал свой прогноз тем, что потребление газа в Финляндии и странах Балтии может быть намного выше, чем в настоящее время прогнозирует Elering. Хяэль предположил, например, что нефтеперерабатывающая компания Neste, вероятно, заработает на полную мощность, потому что после вступления в силу запрета на импорт нефтепродуктов у России будет дефицит заказов на горючее. Однако завод Neste нуждается в большом количестве природного газа.

«Бесполезно надеяться, что зима будет теплой», – сказал Хяэль. Он также указал, что литовско-польский газопровод скорее перенаправит газ из стран Балтии, чем доставит его, хотя бы по причине того, что немецкие потребители готовы платить больше.

Хотя в конце года Финляндия получит большой плавучий терминал с сжиженным природным газом, то по оценке Хяэля из-за суровых ледовых условий могут быть проблемы с его судоходностью.

Руководитель Eesti Gaas Маргус Каазик сказал, что владельцы терминалов СПГ (сжиженный природный газ) в Литве и Финляндии могут во время кризиса воспользоваться собственными предприятиями, иначе Эстония без терминала долго не выдержит. В следующем году Eesti Gaas может поставлять на литовский терминал один тераватт-час природного газа.



«Этого недостаточно и это удручает», – сказал Каазик

Глава Elering Таави Вескимяги заявил на заседании комиссии, что, по его расчетам, даже при самом худшем сценарии Эстония будет обеспечена природным газом.