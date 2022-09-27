Luminor: цифровые методы оплаты только набирают обороты

По словам Илькевича, люди всё чаще используют различные способы оплаты.

«Помимо дебетовых и кредитных карт, ежедневно используются цифровые карты для совершения покупок с помощью Google Pay и Apple Pay », – сказал он – «Сейчас эти варианты оплаты быстро развиваются ».

По словам руководителя подразделения платежных карт Luminor, всё больше банков задумываются об отказе от магнитной полосы.

«Вполне возможно, что это произойдет в ближайшем будущем: Visa и Mastercard уже пообещали убрать её с карт в будущем, и банки, вероятно, скоро последуют за ними», – сказал Илькевич.

По словам Илькевича, всё больше списков покупок можно составлять с помощью вспомогательных технологий, таких как Alexa или Siri, а оплачивать товары можно с помощью домашних устройств – в этом случае цифровая карта вставляется в устройство. «То же самое, вероятно, произойдет и с бытовой техникой: уже сейчас вы можете связать свой холодильник с банковской картой, и ваш заказ еды будет обрабатываться за вас цифровым помощником, например, каждую пятницу », – добавил он.

По словам Илькевича, уже предлагается решение, например, когда мы можем заплатить за топливо, просто благодаря считыванию номера автомобиля на автоматической заправочной станции.

Еще одна важная тенденция – открытый банкинг (open banking), когда для совершения платежа не нужна физическая дебетовая карта – всё делается с помощью перевода.