Несмторя на то, что почти каждый взрослый человек носит в своем бумажнике дебетовую или кредитную карту, появляется все больше новых способов безопасного и удобного осуществления платежей. Руководитель подразделения платежных карт Luminor Григорий Илькевич рассказывает о новых платежных методах, которые появятся в ближайшем будущем.
Luminor: цифровые методы оплаты только набирают обороты
По словам Илькевича, люди всё чаще используют различные способы оплаты.
«Помимо дебетовых и кредитных карт, ежедневно используются цифровые карты для совершения покупок с помощью Google Pay и Apple Pay », – сказал он – «Сейчас эти варианты оплаты быстро развиваются ».
По словам руководителя подразделения платежных карт Luminor, всё больше банков задумываются об отказе от магнитной полосы.
«Вполне возможно, что это произойдет в ближайшем будущем: Visa и Mastercard уже пообещали убрать её с карт в будущем, и банки, вероятно, скоро последуют за ними», – сказал Илькевич.
По словам Илькевича, всё больше списков покупок можно составлять с помощью вспомогательных технологий, таких как Alexa или Siri, а оплачивать товары можно с помощью домашних устройств – в этом случае цифровая карта вставляется в устройство. «То же самое, вероятно, произойдет и с бытовой техникой: уже сейчас вы можете связать свой холодильник с банковской картой, и ваш заказ еды будет обрабатываться за вас цифровым помощником, например, каждую пятницу », – добавил он.
По словам Илькевича, уже предлагается решение, например, когда мы можем заплатить за топливо, просто благодаря считыванию номера автомобиля на автоматической заправочной станции.
Еще одна важная тенденция – открытый банкинг (open banking), когда для совершения платежа не нужна физическая дебетовая карта – всё делается с помощью перевода.
«Это область, где люди сейчас очень активны, и мы, конечно, будем внимательно следить за этим», – сказал Илькевич.
По словам Илькевича, видно, что кредитные карты используются среди жителей Эстонии всё меньше и меньше, и клиенты предпочитают пользоваться только собственными средствами и дебетовыми картами. «Это связано с растущей финансовой грамотностью жителей Эстонии, но я все же считаю, что каждая семья должна иметь кредитную карту на случай чрезвычайных ситуаций или ситуаций, которые они не могли предвидеть».
Кроме того, были запущены различные альтернативы классической кредитной карте, одной из которых является карта Luminor Black – платежная карта, которую можно использовать как обычную дебетовую карту, дебетовую карту с кредитным буфером или обычную кредитную карту. Luminor Black также отличается тем, что позволяет бесплатно вносить наличные. Карта также обеспечивает безопасность в ситуациях, когда другие способы оплаты невозможны, например, дебетовые карты часто не работают в самолетах.