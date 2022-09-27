Стрельба в школе Ижевска: число погибших выросло, жертвами стали дети в возрасте от 7 до 16 лет

Он уточнил, что убиты ученики начальной школы и старшеклассники. Также среди погибших учителя изобразительного искусства и английского языка, сотрудник школы, передает «Интерфакс».

Днем ранее Бречалов сообщил, что были убиты два охранника.

27 сентября 15 раненых доставили бортом МЧС в Москву. В больницах Удмуртии остаются восемь детей, врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, отметил глава республики.

Он пообещал, что власти окажут всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших: «Сегодня подписываю указ по выплатам семьям погибшим и раненых».

Возбуждено еще одно уголовное дело

Следственные органы возбудили дело о возбуждении ненависти или вражды по факту стрельбы в школе, сообщила журналистам официальный представитель СКР РФ Светлана Петренко.

«По результатам осмотра места происшествия, в частности, тела нападавшего, осмотра жилища, где проживал нападавший, возбуждено уголовное дело по признакам ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды)», - сказала она.

Петренко отметила, что «изучение на данный момент личности нападавшего говорит о том, что он, во-первых, придерживался нацистской идеологии: мы видим, в чем он пришел убивать, видим нацистскую символику у него на майке».

«Кроме того, первоначальное изучение его электронных носителей говорит о том, что он приверженец идеологии "Колумбайна". Долгое время проводил в компьютере, компьютерных играх», – сказала она.