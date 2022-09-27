Гражданин России об аннулировании лицензии на оружие: может быть, в Эстонии вообще не нужны русские? Давайте выгоним всех!

«Это оружие также получило признание среди эстонских военных. Очень надежное оружие», – хвалит Петров винтовку, но говорит, что его фаворит все-таки Glock 17. «У него коллиматорный прицел, который помогает точнее прицеливаться», – расскажет Петров в сегодняшней программе «Täistund» в 20.00.

Проживающие в Эстонии граждане России с лицензией на оружие имеют право иметь дома огнестрельное оружие и боеприпасы. «На данный момент Эстония не ограничивает количество оружия, которым можно владеть. Это ограничивает только полиция, которая решает, выдадут лицензию или нет и сколько оружия», – говорит Петров, у которого в отдельном шкафу есть еще 2000 патронов. По закону могло быть до 5000 патронов.

В ситуации, когда Путин объявил частичную мобилизацию, государственные деятели видят в этом угрозу безопасности Эстонии. «Наличие оружия в руках граждан государства-агрессора на территории Эстонии может представлять угрозу безопасности», – говорит министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия). Член правления Eesti Practical-laskmise Ühing Армин Меэсит также видит опасность в слишком либеральном законе об оружии. «Если, например, возникнет военный конфликт и у российских граждан дома будут полные шкафы с оружием, пострадаете и вы, и ваши соседи», – считает Меэсит.

«Может быть, вообще в Эстонии не нужны русские? Зачем? Давайте их выгоним всех! – говорит Юрий Петров. – Как предложил Март Хельме. Вы знаете, что он предлагал по поводу геев – отправить их всех в Швецию. Между прочим, он был министром внутренних дел».