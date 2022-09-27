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«Новости в 7» за 27 сентября: массовое бегство россиян от мобилизации, вог-бал и рождение новой музыкальной звездочки

Kanal 7
«Новости в 7» за 27 сентября: массовое бегство россиян от мобилизации, вог-бал и рождение новой музыкальной звездочки
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Как россияне отреагировали на объявленную президентом РФ Владимиром Путиным мобилизацию и что сейчас происходит на границах сопредельных с Россией стран, смотрите подробнее в нашем сюжете.

- Короткие новости: о чем предупреждает МИД Эстонии, возможности получения второго высшего образования и как на эстоноземельцев повлияло обращение Каи Каллас в СМИ

- Почти три тысячи резервистов и членов ополчения Кайтселийт были внезапно призваны для участия в учениях «Okas-2022». Как проходили маневры и какие навыки отрабатывались - в репортаже нашего специального корреспондента из Ида-Вирумаа.

- Как выглядит масштабный танцевальный бал 21-го века? Наш специальный корреспондент увидел все 12 кругов сценического Сказочного Ада!

- С миру по нитке: что очень дорого обойдется итальянцам и от чего страдают филиппинцы и жители Вьетнама.

- На что замахнулась молодая, но очень яркая звезда эстонского музыкального небосклона, певица Айви - в материале нашей съемочной группы.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 27 сентября.

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