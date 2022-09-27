«Новости в 7» за 27 сентября: массовое бегство россиян от мобилизации, вог-бал и рождение новой музыкальной звездочки

Сегодня в выпуске:

- Как россияне отреагировали на объявленную президентом РФ Владимиром Путиным мобилизацию и что сейчас происходит на границах сопредельных с Россией стран, смотрите подробнее в нашем сюжете.

- Короткие новости: о чем предупреждает МИД Эстонии, возможности получения второго высшего образования и как на эстоноземельцев повлияло обращение Каи Каллас в СМИ

- Почти три тысячи резервистов и членов ополчения Кайтселийт были внезапно призваны для участия в учениях «Okas-2022». Как проходили маневры и какие навыки отрабатывались - в репортаже нашего специального корреспондента из Ида-Вирумаа.

- Как выглядит масштабный танцевальный бал 21-го века? Наш специальный корреспондент увидел все 12 кругов сценического Сказочного Ада!

- С миру по нитке: что очень дорого обойдется итальянцам и от чего страдают филиппинцы и жители Вьетнама.

- На что замахнулась молодая, но очень яркая звезда эстонского музыкального небосклона, певица Айви - в материале нашей съемочной группы.