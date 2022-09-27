В Таллинне из-за ошибки водителя четырехлетний ребенок остался один в автобусе

Ее муж находился в центре Таллинна с двумя детьми и хотел зайти в автобус номер 68. Когда отец помог четырехлетней дочери зайти в автобус и сам стал следом заходить с коляской, водитель автобуса закрыл двери. Несмотря на стук отца в дверь, водитель автобуса уехал с остановки.

«Он сначала помог нашей четырехлетней дочери войти в автобус, а затем начал входить с другим ребенком с коляской», – описал в посте мать. – В эту секунду, когда первого ребенка он завел в автобус и начал поднимать второго с коляской, водитель автобуса закрыл двери и уехал. Муж попытался подать сигнал водителю автобуса, чтобы он снова открыл двери, сильно ударив в дверь автобуса. Водитель автобуса не обратил внимание».