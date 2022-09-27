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В Таллинне из-за ошибки водителя четырехлетний ребенок остался один в автобусе

Геттер Трумси
В Таллинне из-за ошибки водителя четырехлетний ребенок остался один в автобусе
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Автобусная остановка «Виру» в Таллинне. Фото иллюстративное.
Автобусная остановка «Виру» в Таллинне. Фото иллюстративное. Фото: Tairo Lutter

«Мне трудно представить, что могло бы произойти», – сообщила во вторник в соцсетях жительница Таллинна, пожелавшая сохранить анонимность. Вчера ее муж хотел сесть в автобус с двумя детьми и детской коляской, но водитель автобуса оставил отца на остановке, а четырехлетняя дочь осталась в автобусе одна. AS Tallinna Linnatransport признал ошибку.

Ее муж находился в центре Таллинна с двумя детьми и хотел зайти в автобус номер 68. Когда отец помог четырехлетней дочери зайти в автобус и сам стал следом заходить с коляской, водитель автобуса закрыл двери. Несмотря на стук отца в дверь, водитель автобуса уехал с остановки.

«Он сначала помог нашей четырехлетней дочери войти в автобус, а затем начал входить с другим ребенком с коляской», – описал в посте мать. – В эту секунду, когда первого ребенка он завел в автобус и начал поднимать второго с коляской, водитель автобуса закрыл двери и уехал. Муж попытался подать сигнал водителю автобуса, чтобы он снова открыл двери, сильно ударив в дверь автобуса. Водитель автобуса не обратил внимание».

На помощь подоспели двое пассажиров, один из которых пытался сообщить о произошедшем водителю автобуса, но безрезультатно. Автобус продолжил путь. 

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