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ВИДЕО ⟩ Что происходит в стенах закрытых отделений психиатрических больниц?

Kuuuurija
Что происходит в стенах закрытых отделений психиатрических больниц?
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Эльвер Лохо в психиатрической клинике.
Эльвер Лохо в психиатрической клинике. Фото: Elu24 kollaaž

В этом выпуске мы поговорим о том, каково это – попасть в психиатрическую больницу. С нами связался интернет-активист Эльвер Лохо, по словам которого в стенах психиатрических больниц происходит много противозаконного.

В конце этого лета Катрин Луст позвонил гражданский активист Эльвер Лохо, оказавшийся в закрытом отделении психоневрологической больницы. Лохо является одним из основателей общественной организации Eesti Skeptik и бывшим председателем эстонского интернет-сообщества. Также он писал противоречивые истории в журнале Nihilist и боролся против торгового соглашения о борьбе с контрафактной продукцией ACTA. Лохо также довольно часто высказывался на портале партии EKRE Uued uudised. Кроме того он большой сторонник легализации лечебной конопли.

В момент встречи с журналисткой Эльвер Лохо находился в закрытом отделении психоневрологической больницы Клиники Тартуского университета. Туда его привезли несколькими днями ранее из закрытого отделения «Сеэвальди» Северо-Эстонской региональной больницы в Таллинне.

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