На оккупированных территориях Украины прошли «референдумы». Госдума еще не знает, когда ей голосовать

Чего ждали СМИ

Ранее источник ТАСС в Госдуме говорил, что законопроекты о вхождении украинских территорий в состав России могут внести в нижнюю палату парламента 28 сентября, то есть уже на следующий день после окончания «референдумов». Собеседник агентства утверждал, что принятие законов запланировано на четверг, 29 сентября.

«После подсчетов голосов на референдумах законопроекты могут внести уже 28 сентября, чтобы 29-го числа Дума успела их принять», – рассказывал источник ТАСС.

Источник РИА Новости в Совете Федерации говорил, что верхняя палата парламента будет готова рассмотреть закон о вхождении в состав РФ новых регионов уже 29 сентября, а не на очередном заседании 4 октября, как сейчас говорят Клишас и Матвиенко.

Кроме того, РИА Новости и другие СМИ писали, что российский президент Владимир Путин, вероятно, может выступить с посланием к Федеральному собранию 30 сентября – вероятно, с объявлением о результатах «референдумов» на оккупированных частях Украины.

«С 30 сентября сенаторов попросили находиться в Совете Федерации», – рассказывал один из источников РИА Новости. Он даже сообщал такую деталь: с понедельника, 26 сентября, сенаторы и депутаты будут три дня сдавать тест на коронавирус «под мероприятие 30 сентября». Известно, что тройные тесты необходимы для мероприятий с участием Путина.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что точных планов по дате оглашения послания пока нет.

Дату 30 сентября называло и издание «Верста» со ссылкой на свои источники. Его собеседники предполагали, что Путин обратится к депутатам и сенаторам по итогам проведенных «референдумов» на оккупированных территориях Украины, а затем должно быть подписание документов об их присоединении к России.

Россия и мир ожидают решений руководства России по итогам «референдумов» в Украине на фоне объявленной Путиным мобилизации, после которой значительное число граждан хлынули на пограничные пункты, чтобы покинуть страну. Те, кто посетил военкома, массово отправляются на сборы для последующей отправки на войну в Украину.