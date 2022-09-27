«Настоящий демарш»: судья КС России ушел в отставку на фоне «референдумов» в Украине

Арановский был судьей КС с 2010 года – его назначил президент Дмитрий Медведев, с которым они вместе учились в аспирантуре. К тому моменту высший суд страны уже окончательно встроился в вертикаль власти.

На счету Арановского – 34 особых мнения о несогласии с решениями КС. В 2020 году особые мнения судей в КС публиковать запретили.

В 2014 году, когда КС единогласно признал конституционным договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, за это решение по обращению Владимира Путина голосовал и Арановский. Слово «Украина» в решении вообще не звучало.

В 2020 году, когда Путин направил в КС поправки к Конституции, Арановский накануне заседания ушел на больничный.

На днях КС, возможно, должен будет рассмотреть новое обращение Путина – о присоединении к России четырех частично оккупированных регионов Украины. А Арановский накануне подал в отставку.

«Самая громкая отставка с начала того, что власти именуют "военной операцией"»

Причины отставки Конституционный суд и сам Арановский в разговоре с Би-би-си комментировать не стали. Один из судей КС, услышав вопрос об отставке коллеги, сказал, что «очень занят» и повесил трубку.