Самый молодой судья Конституционного суда России Константин Арановский досрочно ушел в отставку. Он мог раздражать власть многочисленными особыми мнениями и отсутствовал в КС при рассмотрении поправок к Конституции. Хотя в 2014 году голосовал за конституционность аннексии Крыма. В аналогичном деле о возможном присоединении других территорий Украины после «референдумов» судье Арановскому голосовать уже не придется. Юристы считают его отставку демаршем.
«Настоящий демарш»: судья КС России ушел в отставку на фоне «референдумов» в Украине
Арановский был судьей КС с 2010 года – его назначил президент Дмитрий Медведев, с которым они вместе учились в аспирантуре. К тому моменту высший суд страны уже окончательно встроился в вертикаль власти.
На счету Арановского – 34 особых мнения о несогласии с решениями КС. В 2020 году особые мнения судей в КС публиковать запретили.
В 2014 году, когда КС единогласно признал конституционным договор о принятии Крыма и Севастополя в состав России, за это решение по обращению Владимира Путина голосовал и Арановский. Слово «Украина» в решении вообще не звучало.
В 2020 году, когда Путин направил в КС поправки к Конституции, Арановский накануне заседания ушел на больничный.
На днях КС, возможно, должен будет рассмотреть новое обращение Путина – о присоединении к России четырех частично оккупированных регионов Украины. А Арановский накануне подал в отставку.
«Самая громкая отставка с начала того, что власти именуют "военной операцией"»
Причины отставки Конституционный суд и сам Арановский в разговоре с Би-би-си комментировать не стали. Один из судей КС, услышав вопрос об отставке коллеги, сказал, что «очень занят» и повесил трубку.
Судья КС в отставке Владимир Ярославцев сказал Би-би-си, что сожалеет об отставке «талантливого и хорошо понимающего конституционное право» судьи Арановского: «Можно было не соглашаться с его эмоциональными высказываниями в особых мнениях, но он всегда выступал по существу и болел за защиту конституционных прав».
«Это настоящий демарш накануне голосования в КС по поводу присоединения оккупированных областей Украины. По сути это его голос против», – сказал Би-би-си юрист Григорий Вайпан.
О судье Арановском нельзя сказать, что он был «тот один, который не стрелял», отмечает эксперт. В 2014 году он не заявил особого мнения при голосовании по Крыму.
Его позиции по громким делам были зачастую двусмысленны – например, по делу об отказе исполнять постановление ЕСПЧ по ЮКОСу он написал мнение «и вашим, и нашим», считает эксперт.
«Но сегодняшний поступок Арановского, очевидно, говорит о том, что пытаться усидеть на двух стульях для него стало дальше невозможно. Это первая судейская отставка такого уровня с начала войны. И она показывает, что даже для тех, кто "стрелял", никогда не поздно прекратить это делать», – сказал Би-би-си Вайпан.
С версией о том, что судья, по-видимому, не захотел участвовать в предстоящем одобрении КС аннексии украинских территорий, согласна и автор телеграм-канала «Просто о КС» Ольга Подоплелова, руководитель юридического департамента правозащитной организации «Русь сидящая» (внесена в России в реестр «иностранных агентов»).
«Мы подошли к черте, когда любое несогласие любого человека - это большая угроза его личной свободе и безопасности. То, что он решил уйти в отставку сейчас, заслуживает уважения», – уверена она.
Хотя Арановский участвовал в одобрении аннексии Крыма и некоторых репрессивных законов, у него были сильные особые мнения, отмечают юристы. Например, он занимал позицию, согласно которой Россия не является правопреемником репрессивных деяний советской власти и должна осуждать ее преступления в разрыве с ней, перечисляет Подоплелова.
Он предупреждал также, что ограничение права иностранцев владеть российскими СМИ – первый шаг к цензуре и «контролю над умами». Он в отличие от других судей посчитал неконституционным решение о недопуске условно осужденных к участию в выборах, которое не позволило выдвигаться Алексею Навальному.
«Очевидно, что с его стороны это было последовательное системное диссидентство, и сейчас наступил "предел уступчивости", выражаясь языком [председателя КС] Валерия Зорькина», – полагает собеседница Би-би-си.
Руководитель международной практики правозащитной группы «Агора» Кирилл Коротеев считает, что Арановский решил избежать участия в рассмотрении дела о территориях Украины – поскольку понимает, каким будет решение, а высказать особое мнение возможности у него уже нет.
«Он бы считался проголосовавшим, а не участвовать в деле как в 2020 году, на этот раз видимо было нельзя», – предположил Коротеев.
Екатерина Мишина, бывший советник председателя Конституционного суда Владимира Туманова (возглавлял КС в 1990-е годы), сказала Би-би-си, что ждала отставки Арановского, поскольку позиции судьи «завидно отличалась от позиции его коллег по Конституционному суду».
«Единственный из состава суда не участвовал в позорном одобрении вопиюще антиконституционных поправок к Конституции, – напомнила она. – Это самая громкая отставка с начала того, что власти упорно именуют "специальной военной операцией"».
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