Одержавшая сложнейшую победу Контавейт: иногда соперница действовала очень хорошо

«Соперница была очень агрессивной. Я была готова к тяжелому и сложному поединку, цель была вытащить свою игру. Мне очень приятно, что все-таки сумела выстоять в этой игре», - сказала Контавейт на пресс-конференции.

Она оценила игру китаянки, которая располагается на 58 месте рейтинговой таблицы.

«Она играла очень хорошо, неожиданно хорошо! Иногда я играла плохо, торопилась. Что поделать, если соперница была в какие-то моменты хороша. В такие моменты нужно просто выкладываться полностью и пробовать то, что поможет тебе выиграть. Во втором и третьем сетах больше атаковала противницу, это сработало. Вообще, конечно, действия противника играют большую роль в том, как ты сама будешь играть», - сказала Анетт и добавила, что пробовала подавать длинные и резкие мячи, чтобы она не могла их атаковать.

«Когда я в третьем сете не смогла сделать первую подачу, ситуация стала несколько напряженной. Она прекрасно отражала мои мячи. Это молодая теннисистка, прекрасная спортсменка и она становится лучше и лучше. В последнее время я не играла слишком много, нужно время, чтобы вернуться в ритм, чтобы почувствовать себя на корте комфортно. На многих турнирах первые игры частенько проходят сложно».

Анетт осталась очень довольна публикой, которая пришла поболеть за нашу спортсменку.

В среду, 28 сентября, Анетт играет в парном матче. Соперницами Контавейт и Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) будут Николь Мелицар-Мартинес (США) и Лаура Зигемунд (Германия).