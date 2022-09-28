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"Калев/Крамо" стартовал с победы в квалификации Еврокубка FIBA

rus.postimees.ee
"Калев/Крамо" стартовал с победы в квалификации Еврокубка FIBA
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Команда "Калев/Крамо", архивное фото.
Команда "Калев/Крамо", архивное фото. Фото: Facebook/BC Kalev/Cramo

Баскетболисты таллиннского клуба "Калев/Крамо" во вторник, 27 сентября, в первом поединке квалификации Еврокубка ФИБА обыграли хорватский клуб "Цедевита-Юниор" - 93:73, сообщает rus.err.

Все решилось еще в первой половине, которую эстонская команда завершила с разницей в 19 очков. После перерыва преимущество "Калева" было заметным и была одержана уверенная победа со счетом 93:73.

В составе эстонской команды отличился Артур Конончук, набравший 14 очков. Чтобы выйти в групповой турнир еврокубка «Калеву/Крамо» нужно выиграть еще два матча квалификации.

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