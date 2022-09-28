Рейтинги: поддержка EKRE достигла рекордно высокой отметки

Как показывают результаты еженедельного опроса, проводящегося фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut, Партию реформ поддерживают 30 процентов обладающих правом голоса граждан, EKRE 25,7 процента, а Центристскую партию 16,3 процента.

Поддержка лидирующей Партии реформ за неделю снизилась на один процентный пункт, а поддержка EKRE повысилась на 0,7%, и дистанция этих партий составляет сейчас 4,3 процента. Поддержка находящейся на третьем месте Центристской партии выросла на 0,8%.

Как отмечают в Norstat, за последние пять недель поддержка Партии реформ снизилась на 4,5 процентных пункта, а популярность EKRE с конца июля увеличилась на 6,5 процентных пункта. Это привело к тому, что поддержка EKRE достигла самого высокого уровня с начала 2019 года, когда фирма Norstat Eesti начала проводить свои опросы.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» с 9,5 процента, Социал-демократическая партия (СДПЭ) с 7,7 процента и «Отечество» 7,1 процента.

«Зеленых Эстонии» поддерживают 1,6% избирателей, Партию правых - 1,1%. Популярность обеих этих партий за неделю не изменилась.