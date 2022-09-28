Сегодня поминают жертв крушения парома «Эстония»

Объединение родственников людей, погибших на «Эстонии» – НКО Memento Mare примет участие в поминальном богослужении у памятника «Прерванная линия» возле Морских ворот Таллинна, которое по традиции начнется в 12 часов дня.

Ряд поминальных мероприятий состоится в течение дня в других регионах Эстонии, в Швеции и в Финляндии.

Грузопассажирский паром «Эстония» потерпел крушение в ночь на 28 сентября 1994 года на пути из Таллинна в Стокгольм во время сильного шторма близ финского острова Утэ. Из 989 человек на борту – пассажиров и членов экипажа – спаслись 137, погибли 852 человека. Паром затонул между 00:55 и 01:50 ночи, на глубине около 70 метров.

Международная комиссия по расследованию причин катастрофы «Эстонии» пришла к предварительному выводу, что основной причиной катастрофы судна стало трагическое стечение целого ряда обстоятельств.

Возглавлявший комиссию эстонский капитан Уно Лаур (1928-2018), комментируя выводы комиссии, в частности пояснял, что во время сильнейшего шторма, в который попал паром, забортная вода проникла на судно в том числе и через воздухоочистные каналы.

«Вода заливала судно через все малейшие щели и отверстия, – отметил он. – Но основная масса воды проникла внутрь парома все же через полностью открытую аппарель в носовой части судна и сквозь разбитые окна на верхних палубах».