Как выяснилось из исследования, которое провела страхования компания If Kindlustus, Эстония – автомобильная страна, в которой ездят на довольно новых машинах. У большинства семей есть хотя бы один автомобиль, почти у половины – два.
Исследование: у жителей Эстонии очень много автомобилей
Исследование показало, что только у 11 процентов семей в Эстонии нет личного автомобиля. У 47 процентов семей есть один автомобиль, а у 42 процентов – целых два. Автопарк жителей Эстонии очень даже новый: 15% автомобилей трехлетние, 25% от четырех до шести лет, 19% от семи до девяти лет и 40% автомобилей 10 лет и старше.
По словам руководителя группы If Kindlustus по автомобильному ущербу Таави Крууза, более новые автомобили лучше в плане безопасности. В то же время комфорт может означать риск того, что водители не будут достаточно внимательными.
«Всевозможные системы помощи водителю помогают автомобилю лучше держаться на дороге и предотвращать определенные дорожно-транспортные происшествия. Но следует быть осторожными и постоянно следить за дорогой даже, например, при включенном адаптивном круиз-контроле и системе смены ряда. Современные системы делают поездку на автомобиле более комфортной, но это не означает, что водитель может во время езды, например, копаться в телефоне – утративший внимание водитель для движения гораздо опаснее, чем водитель за рулем более старого автомобиля», – пояснил Крууз.
Количество и возраст автомобилей зависит от места жительства людей
Самая большая потребность в личном транспорте существует в сельских регионах. Целых 97% живущих там семей имеют автомобиль, а 61% - целых два автомобиля. Из семей, живущих в малых городах, автомобиль имеет 91%, два автомобиля есть примерно у половины семей. Из жителей крупных городов и столицы автомобиль имеют 87 и 84 процента, потребность в двух автомобилях уменьшается и составляет, соответственно, 38 и 26 процентов.
С точки зрения владения автомобилем важно и то, живет человек в квартире, парном доме, рядном или частном доме. Среди людей, живущих в рядных, парных и частных домах, автовладельцев целых 97-98%. Из каждых трех семей у двух в гараже или перед домом стоит два автомобиля. Из семей, живущих в квартире, личный автомобиль есть у 85%.
На самых новых автомобилях ездят в Северной Эстонии
Самые новые автомобили колесят по улицам и дорогам Таллинна и Северной Эстонии, где примерно у половины жителей возраст автомобилей не превышает шести лет. Автомобиль старше десяти лет есть только у трети жителей Северной Эстонии. В Южной и Восточной Эстонии, наоборот, автомобилей не старше шести лет около 31%, а старше десяти лет – около 75%.
«Исследование достаточно логично показало, что чем выше доходы людей, тем в среднем новее их автомобили. Разумеется, этому сопутствуют и более высокие расходы, например, на автомобильные запчасти. На примере Таллинна и Северной Эстонии видно, что здесь автомобили требуются реже, но если машина все же приобретается, то, скорее, более новая», – добавил Крууз.
В других странах Балтии автовладельцев примерно столько же, сколько и в Эстонии, т.е. около 90%. В Латвии эти показатели несколько ниже, чем в Эстонии и Литве, особенно большую разницу можно заметить в части владения двумя автомобилями, в Латвии этот показатель ниже. В Эстонии по сравнению с другими странами Балтии явно более новый автопарк – если у нас 40% автомобилей мне старше шести лет, то в Латвии и Литве их, соответственно, 25% и 28%. На самых старых автомобилях ездят в Литве.
В исследовании, которое If Kindlustus провело в Эстонии, Латвии и Литве, участвовало немногим более 1000 человек из каждой страны.