Исследование: у жителей Эстонии очень много автомобилей

С точки зрения владения автомобилем важно и то, живет человек в квартире, парном доме, рядном или частном доме. Среди людей, живущих в рядных, парных и частных домах, автовладельцев целых 97-98%. Из каждых трех семей у двух в гараже или перед домом стоит два автомобиля. Из семей, живущих в квартире, личный автомобиль есть у 85%.

На самых новых автомобилях ездят в Северной Эстонии

Самые новые автомобили колесят по улицам и дорогам Таллинна и Северной Эстонии, где примерно у половины жителей возраст автомобилей не превышает шести лет. Автомобиль старше десяти лет есть только у трети жителей Северной Эстонии. В Южной и Восточной Эстонии, наоборот, автомобилей не старше шести лет около 31%, а старше десяти лет – около 75%.

«Исследование достаточно логично показало, что чем выше доходы людей, тем в среднем новее их автомобили. Разумеется, этому сопутствуют и более высокие расходы, например, на автомобильные запчасти. На примере Таллинна и Северной Эстонии видно, что здесь автомобили требуются реже, но если машина все же приобретается, то, скорее, более новая», – добавил Крууз.

В других странах Балтии автовладельцев примерно столько же, сколько и в Эстонии, т.е. около 90%. В Латвии эти показатели несколько ниже, чем в Эстонии и Литве, особенно большую разницу можно заметить в части владения двумя автомобилями, в Латвии этот показатель ниже. В Эстонии по сравнению с другими странами Балтии явно более новый автопарк – если у нас 40% автомобилей мне старше шести лет, то в Латвии и Литве их, соответственно, 25% и 28%. На самых старых автомобилях ездят в Литве.