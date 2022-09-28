Бахмут: как живет город в Донецкой области, который уже долго штурмуют российские войска

Пока один взрыв следовал за другим, дюжина мирных жителей жалась к стене, пригибаясь и вздрагивая. Их ценные вещи были сложены в дорожные сумки у ног. Они ждали, когда за ними приедет человек, который вывезет их из города.

Люди прячутся за стенкой, пережидая артобстрел Фото: BBC

До российского вторжения в феврале в Бахмуте жили около 70 тысяч человек, он был известен своими соляными копями и производством игристых вин. Сейчас он сильно разрушен и почти безжизнен.

Ирина, 48-летняя женщина в ярко-желтой куртке, нервно наблюдала за своей 14-летней дочерью Елизаветой, которая, казалось, тонула в своей толстовке. Мать и дочь иногда одновременно вздрагивали при звуках боя. В промежутках девочка-подросток отвлекалась на возню с переноской для домашних животных.

Ирина неохотно уезжала из родного города ради ребенка.

«Это очень тяжело, – сказала она мне, – очень трудно. Я бы не захотела покидать это место, если бы не война. Главное - спасти жизнь моей дочери. Кошка наша родила котят, и мы ее тоже с собой забираем, чтобы все мы выжили».

И сможет ли она когда-нибудь вернуться?

«Я хочу вернуться в Бахмут, – говорит Ирина. – Наши вооруженные силы вернут территории, и все будет в порядке».

Это звучит и как молитва, и как символ веры для многих в Украине.

Ирина Фото: BBC