Полиэтиленовые пакеты, которые раздают в эстонских магазинах, финансируют войну Путина

«Чтобы пережить предстоящую суровую зиму, основное внимание уделяется ограничению энергопотребления семей и предприятий, а в то же время почти десять процентов всей импортируемой российской нефти и газа используется в Европе для производства пластика. Его сокращение снизило бы зависимость от России и в то же время сохранило бы природу. В Эстонии каждый год выбрасывается 200 000 тонн пластиковой упаковки, большая часть из которой не попадает в обращение, а вместо этого оказывается в печи или в худшем случае засоряет лес или обочину», - говорит Кенк.

По словам руководителя фонда «Сделаем!», Европа неизбежно должна снизить производство пластика, потому что невозможно ответственно заменить российские нефть и природный газ. «Пластик производится как из нефти, так и из газа и, по данным Европейской комиссии, на 29 процентов из европейской нефти и на 43 процента из газа российского происхождения. Чтобы заменить нефть в таком объеме, ее следует закупать, например, в таких странах, как Иран или Саудовская Аравия, где тоже нарушаются права человека. Как известно, у Европы нет хороших планов по полной замене российского газа. Было бы совсем абсурдно, если бы мы начали экономить на отоплении домов с целью экономии газа, но при этом продолжили бы производить пластик такими же темпами», - говорит Кенк.