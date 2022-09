Полиэтиленовые пакеты, которые раздают в эстонских магазинах, финансируют войну Путина

По словам эстонского координатора исследовательского проекта Winter Is Coming: Plastic Has To Go («Зима близко: мы должны освободиться от пластика»), руководителя фонда Teeme Ära Кади Кенк, опубликованное вчера исследование показывает, что, решив избавиться от нефти и газа российского производства, Европейский союз непозволительно игнорирует пластиковую промышленность.