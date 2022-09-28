Инновация от IKEA: экономить воду будет значительно проще

Шведская мебельная компания IKEA вышла на рынок с инновационной водосберегающей насадкой на смеситель ÅBÄCKEN, которая позволит сэкономить более 95% воды, потребляемой в домашних условиях. Насадка на смеситель, рассеивающая проточную воду, будет доступна во всех магазинах IKEA с октября и ее стоимость меньше 5 евро.

«Домохозяйства используют примерно 10% мировых ресурсов пресной воды. IKEA стремится сделать экологичный образ жизни простым и доступным для всех, одной из составляющих такого образа жизни является меньшее потребление воды. Насадка на кран ÅBÄCKEN увеличивает напор воды, проталкивая ее через маленькие отверстия, создавая крошечные капли, это позволяет помыть руки или почистить зубы, как и обычно, но с меньшим количеством воды. Это отличное решение для водных процедур, которые не требуют большого объема воды и напора», — говорит Марко Пыдер, представитель компании IKEA Eesti.

Все насадки для душа и смесители IKEA уже имеют встроенный регулятор расхода воды, который обеспечивает оптимальный поток воды. Для большего сокращения потребления воды дома, IKEA в сотрудничестве с инновационной компанией Altered Company разработала насадку на кран ÅBÄCKEN.

Насадка ÅBÄCKEN подходит для любого крана или большинства стандартных смесителей, представленных на рынке. Специальная насадка потенциально может уменьшить расход воды до 0,25 литров в минуту в режиме распыления и до 1,9 литров в минуту в режиме рассеивания. Насадка может экономить до 95% воды в режиме тумана и 66% воды в режиме распыления по сравнению с обычными смесителями с расходом воды 5,7 литров в минуту.