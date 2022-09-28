Сотни украинцев идут на сделку с оккупантами. Кто они и что их ждет?

Андрей Крищенко: Нам надо строить сильное государство и задушить врага в зародыше

Андрей Крищенко – бывший начальник городского отдела милиции Горловки. В 2014 году он отказался становиться коллаборантом и переходить на службу к пророссийским самопровозглашенным властям ДНР.

Андрей Крищенко. Фото: личный архив

В апреле 2014 года во время штурма пророссийскими боевиками здания Горловского управления милиции Крищенко был одним из тех, кто оборонял здание. Тогда он получил тяжелые ранения. Сейчас он пребывает в зоне боевых действий. Postimees удалось немного поговорить с ним о перспективах коллаборантов в городе, где он столько лет проработал в милиции, и на подступах к которому он сейчас воюет.

– Андрей Евгеньевич, какие перспективы у коллаборантов в городе, где вы столько лет проработали? Ведь сегодня уже очевидно, что ВСУ будут освобождать Донецкую область, и Горловку в том числе.

– Эти территории будут освобождаться силами ВСУ и обязательно будут фильтрационные мероприятия. Прежде всего, мы должны дать оценку мотивов, глубины предательства, так сказать.

Мы должны понимать, кто перед нами. Останется много тайных врагов, симпатизирующих «русскому миру». Таких людей необходимо еще в самом начале отсечь от управления, вообще от всех его сфер. В первую очередь – образования. Но, главное, люди, которые там находятся, должны будут по-новому учиться жить и работать по украинским законам и хотеть этого.