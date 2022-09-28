Арестович: «Часть из них [мобилизованных] уже погибла. Часть уже в плену».

«На третьи сутки с начала мобилизации свыше 10 тысяч, до 20 тысяч [мобилизованных россиян] было уже на нашей границе. Мгновенно. Они уже пополнили части и соединения, которые обороняются под Сватово, Лиман (Луганская область Украины – прим.ред.) и под Купянском. Закинули сходу, как маршевые роты во время Второй мировой. Никакой подготовки. В форму одели, запихнули и вперед. Часть из них уже погибла. Часть уже в плену. Предыдущий рекорд составлял пять суток. Это был добровольный контракт», – рассказал Арестович .

«Какая на фиг подготовка? Вперед, все на мины! Их очень быстро всех завезут. И уже завезли часть на восполнение потерь кадровых подразделений. Это самый разумный ход вещей, с точки зрения военной логики. А с точки зрения судьбы этих людей – самый печальный. Потому что, когда сохраняется кадровое ядро, например, в батальоне, то допихать его мобилизованными, когда кадровое ядро умеет воевать, имеет опыт, знает местность, тогда есть какие-то шансы, что они будут воевать более эффективно. Но судьба их печальна, потому что им не дают готовиться вообще», – уточнил Алексей Арестович.



Rus.Postimees продолжает следить за развитием событий после объявления Путиным 21 сентября мобилизации в России.